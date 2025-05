Magdalena Wołłejko zadebiutowała na szklanym ekranie jako kilkuletnia dziewczynka. W 1962 roku zagrała w serialu "Między brzegami". Widzowie jednak lepiej pamiętają ją z roli Józki, córki Boryny, z "Chłopów", a także z takich produkcji, jak "Akcja pod Arsenałem", "07 zgłoś się" czy "Samo życie". Aktorka 27 maja 2025 roku obchodzi 70. urodziny. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

Magdalena Wołłejko nie miała szczęścia w miłości

Życie Magdaleny Wołłejko to gotowy scenariusz na film. Mało kto wie, że w rodzinie aktorki przed laty doszło do tragedii. Jak podaje portal o2, Magdalena oprócz siostry Jolanty (także aktorki) miała jeszcze jedną siostrę - Martę. Ta jednak zmarła 2 sierpnia 1951 roku, pięć dni po tym, jak przyszła na świat. Dziewczynka została pochowana w rodzinnym grobie na Powązkach. W 1981 roku dokładnie w tym samym miejscu została pochowana matka aktorki - Halina Czengery.

Trudne było nie tylko życie rodzinne Wołłejko. Aktorka nie miała bowiem szczęścia w miłości. Przed laty była związana z Krzysztofem Wakulińskim, za którego miała wyjść nawet za mąż. Ostatecznie para nie stanęła na ślubnym kobiercu. Za to w 1987 roku Wołłejko poślubiła Piotra Skargę. Niestety, i tu nie było happy endu, bo para już po sześciu miesiącach złożyła pozew rozwodowy. Aktorka wyjechała później do Szwecji, gdzie poznała młodszego od niej o dekadę malarza. Nie było im jednak dane być razem, bo mężczyzna zachorował na nowotwór i zmarł. Później aktorka poznała Piotr Polka - co ciekawe aktor był wówczas mężem Hanny Wryczy (później Polk).

Polk rozwiódł się jednak z pierwszą żoną w 1993 roku. W 2000 roku poślubił Magdalenę Wołłejko. "Tak naprawdę poznałem Magdę dopiero, gdy nasz teatr wybierał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Zobaczyłem ją w samolocie - wystraszoną i strasznie zdenerwowaną. Postanowiłem ją pocieszyć, wytłumaczyłem, że latanie samolotem ma także swoje uroki i... tak to się zaczęło" - mówił aktor w wywiadzie dla "Imperium TV".

Magdalena Wołłejko na najnowszych zdjęciach Otwórz galerię

Z kolei Wołłejko przyznała, że jej poprzednie związki były błędami. "Na poprzednie małżeństwa oboje zdecydowaliśmy się za wcześnie. Dzisiaj wiemy, że nie da się bez błędów przejść przez życie. Trzeba się tylko starać, by nie popełniać ich dwa razy" - opowiadała w rozmowie z "Echem Dnia". Niestety, również jej związek z Piotrem Polkiem nie przetrwał próby czas. Po 11 latach małżeństwa, para się rozstała, a media rozpisywały się o tym, że Polk spotyka się z Joannę Gajewską. Ostatecznie to właśnie z nią jest do dziś (pobrali się w 2015 roku).

Co słychać u Magdaleny Wołłejko?

Magdalena Wołłejko do 2010 roku grała w serialu "Samo życie", a później na długo zniknęła ze szklanego ekranu. Po długiej przerwie powróciła jednak do telewizji. W 2023 roku mogliśmy zobaczyć ją serialu "Rafi", a rok później w "Zakładnikach". Aktorka pod pseudonimem Meggie W. Wrightt zaczęła pisać scenariusze do sztuk teatralnych. Specjalizuje się głównie w komediach i farsach. Od lat współpracuje z warszawskimi teatrami. Jest też aktywna w mediach społecznościowych. Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.