Gwiazdy ruszyły na marsze. Pokazują zdjęcia

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki decyzją Polek i Polaków spotkają się w drugiej turze wyborów na prezydenta RP. 1 czerwca okaże się, kto przejmie urząd głowy państwa i zastąpi Andrzeja Dudę. 25 maja obaj kandydaci zorganizowali w Warszawie marsz. Trzaskowski nazwał go Wielkim Marszem Patriotów, a Nawrocki Marsz za Polskę. Wiele gwiazd pojawiło się w tłumie. Zobaczcie, kto w niedzielę wyraził swoje poglądy.

Marsz Trzaskowskiego i marsz Nawrockiego. Gwiazdy wspierają swojego kandydata

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że mocno angażuje się w sprawy państwa. Dlatego całą rodziną wybrała się na marsz wspierający Rafała Trzaskowskiego. Prezenterka dodała serię zdjęć na Instagramie. "Dziś całą rodziną poszliśmy w Marszu Patriotów. Z dumą. Z miłością do Polski. Z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność – za wolność, za przyszłość, za wspólnotę. Ale to też zobowiązanie – do działania, do głosu, do wyboru. 1 czerwca idziemy na wybory. Dla Polski otwartej, wspierającej i szanującej każdego człowieka. Polski, w której patriotyzm nie dzieli, tylko łączy" - napisała przy okazji. Za to na marszu Karola Nawrockiego zjawiła się Dominika Chorosińska. Jej również towarzyszyli bliscy. Relacjami z Marszu dla Polski dzieli się chętnie na Facebooku. "Tu jest Polska!", "Jest pięknie" - tak podpisywała zdjęcia.

Nagraniem z marszu podzieliła się także Marianna Schreiber. Niosła transparent, na którym napisała: "Cóż szkodzi obiecać?". "Szłam i głosiłam prawdę o Trzaskowskim! Niechaj ludzie wiedzą! Na końcu zostałam POBITA. Taka to 'tolerancja i otwartość oraz demokracja'" - przekazała. Kto jeszcze wyszedł na ulice? Można tu wymienić m.in. Anetę Kręglicką i Magdę Cielecką, które wspierają Rafała Trzaskowskiego. Aktorka już dzień wcześniej pokazała na Instagramie, z jakim napisem zamierza pojawić się na marszu. "Z Karolem kobieto tylko goździk i beton" - zaapelowała do Polek. Oprócz nich relacją podzieliła się także Katarzyna Błażejewska-Stuhr, czyli żona Macieja Stuhra. Aktor także zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych. "Miło!!! Jest wielki tłum! Jest znów wielka energia!" - napisał. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii: