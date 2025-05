Robert Górski dał się poznać jako popularny kabareciarz. Lider Kabaretu Moralnego Niepokoju od lat występuje na scenie. Publiczność zabawi również 25 maja na Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Górski jest już po próbach. Towarzyszyła mu żona, Monika Sobień-Górska. Para poznała się w 2018 roku. Kobieta przeprowadzała wywiad z kabareciarzem na temat serialu "Ucho Prezesa". Szybko zaiskrzyło i tak zaczęła się ich relacja. Mało kto wie jednak, kim jest żona Górskiego.

Zobacz wideo Górski o opolskich festiwalach za czasów Kurskiego: To było bardzo przykre

Robert Górski wystąpił na festiwalu w Sopocie. Wspierała go ukochana. Kim jest Monika Sobień-Górska?

Monika Sobień-Górska jest dziennikarką, scenarzystką filmową i pisarką. Ma za sobą studia z dziennikarstwa i scenopisarstwa. Kobieta współpracowała z licznymi redakcjami. Jednym z jej sukcesów jest książka o Annie Lewandowskiej, która przyniosła jej dużą popularność. Jak wiemy, prywatnie kobieta jest ukochaną Roberta Górskiego. Para pobrała się 7 września 2019 roku. Tego samego dnia miejsce miały chrzciny ich córki. Małżonków dzieli 14 lat różnicy wieku. Dogadują się jednak doskonale. Fotoreporterzy zauważyli, że Monika Sobień-Górska wspierała męża na próbach do festiwalu w Sopocie. Zakochani towarzyszą sobie nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym.

Żona Roberta Górskiego napisała książkę o Annie Lewandowskiej. Wyznała, jaka jest naprawdę

Monika Sobień-Górska w swojej karierze napisała książkę o Annie Lewandowskiej. Robert Górski w rozmowie z portalem shownews.pl przyznał, że podeszła do zadania z ogromną starannością. Ukochana kabareciarza przeprowadziła wiele rozmów mających pomóc jej w pracy i dyskutowała z osobami z otoczenia Anny Lewandowskiej. Mogła liczyć na wsparcie męża. "Miałem wpływ o tyle, że nie przeszkadzałem jej w pisaniu, a nawet trochę pomagałem, bo zajmowałem się dzieckiem, kiedy pisała książkę, czy spotkała się z ludźmi, żeby ją napisać. Oczywiście, czytałem wcześniej fragmenty. Dodatkowo przeczytałem tę książkę jako jeden z pierwszych i wydaje mi się, że jest ona znakomita. Nie jest plotkarska, jak niektórzy zarzucają" - mówił Górski we wspomnianym wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Robert Górski o opolskich festiwalach za czasów Kurskiego. Nie gryzł się w język: To było bardzo przykre [PLOTEK EXCLUSIVE]