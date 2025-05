Żona Jakuba Tolaka zmieniła imię. Wyjaśniła, jak wyglądał proces

Jakub Tolak zyskał popularność w serialu "Klan". Ostatecznie nie rozwijał kariery i zrezygnował z aktorstwa na rzecz podróżowania. Razem ze swoją żoną Zofią Samsel oraz córką przemierzają świat kamperem. Relacje z poznawania nowych zakątków świata publikują w mediach społecznościowych. Dzielą się również ciekawostkami na temat życia prywatnego. Ostatnio Zofia Samsel wyznała, że zmieniła imię. Zdradziła, jak wyglądał cały proces. To trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Zofia Samsel zmieniła imię. Żona Jakuba Tolaka opisała cały proces

Ukochana aktora najpierw miała na imię Katarzyna. Zdecydowała jednak, że lepiej czuje się z imieniem Zofia i dlatego postanowiła wprowadzić tę zmianę w dokumentach. Musiała udowodnić, że od dawna posługiwała się imieniem Zofia. Przydały się w tym celu publikacje portalu show-biznesowego, na którym pisano o partnerce Tolaka "Zofia". "Ale jak to? Można zmienić imię? No, jak się okazuje, niektórzy po ślubie zmieniają nazwisko (albo po rozwodzie), a inni przed ślubem zmieniają imię. Wymiana wszystkich dokumentów i tu, i tu komplikuje życie. Ja nikogo nie namawiam, ale jak coś, to odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego" - opisała Samsel na Instagramie. Na koniec wpisu dodała, że nie chciałaby urazić żadnej Katarzyny. "Pozdrawiam wszystkie Kaśki, nic nie mam do tego imienia, zwyczajnie bardziej czułam się Zośką" - uzupełniła.

Zofia Samsel zmieniła imię. Co na to jej obserwatorzy?

Wiadomość o zmianie imienia zaskoczyła niektórych fanów ukochanej Tolaka. Dla wielu z nich od zawsze była "Zofią". "A to niespodzianka! Zosia pasuje idealnie, zmiana była konieczna!", "Zosia pasuje zdecydowanie. I do niej Tosia", "Super historia. Totalnie jesteś Zośką", "Według mnie bardziej pasuje imię Katarzyna - jest w punkt gdy patrzę na ciebie, ale to tylko moje zdanie" - czytamy komentarze pod rolką. Materiał został nakręcony w podróży i pokazuje część uroków kamperowego trybu życia, na który postawiła znana para. Jak sobie radzą z taką zmianą? O tym pisaliśmy między innymi w tej publikacji.