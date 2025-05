Kim Kardashian dała się poznać jako celebrytka. Gwiazda znana z programu "Keeping Up With The Kardashians" i mama czwórki dzieci przez sześć lat miała dodatkowe zajęcie. Kim jest córką Kris Jenner i Roberta Kardashiana. Mężczyzna był bardzo znanym prawnikiem, między innymi w głośnej sprawie o morderstwo żony i kochanka bronił O.J. Simpsona. W wieku 38 lat celebrytka zdecydowała, że również chce iść tą drogą. Rozpoczęła studia prawnicze. Po sześciu latach udało jej się je ukończyć. Właśnie pochwaliła się dyplomem. Niektórzy internauci nie podzielili jej entuzjazmu.

Kim Kardashian skończyła studia prawnicze! Pochwaliła się sukcesem w mediach społecznościowych

Kim Kardashian zakończyła sześcioletnią przygodę ze studiami prawniczymi. W sieci pojawiło się zaskakujące wideo. Głos zabrali mentorzy celebrytki. Podkreślili, że była to dla nich "jedna z najbardziej inspirujących podróży prawniczych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy". Kardashian nie uczęszczała do tradycyjnej szkoły prawniczej. Ma za sobą czteroletni program studiów prawniczych (LOSP), znany również jako "czytanie prawa". Wciąż musi zdać egzamin, aby wykonywać zawód. Podczas specjalnej ceremonii odebrania dyplomu, która odbyła się w jej ogrodzie, Kim towarzyszyła cała rodzina, w tym siostry i dzieci. Jak się okazało, nie każdy fan był pełen podziwu. Niektórzy uznali, że skończenie studiów zajęło celebrytce zbyt długo. W sieci przeważały jednak głosy dumy, że Kim poradziła sobie ze studiami prawniczymi.

Siostry z klanu Kardashian i Jenner mają za sobą liczne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Nie się ukryć, że każdy proces nieco wpłynął na wygląd kobiet. Jak wyglądałyby bez poprawiania urody? Jakiś czas temu australijscy streamerzy Vandahood Live postanowili to sprawdzić. Wykorzystali do tego sztuczną inteligencję. Autorzy podkreślili, że w osiągnięciu celu pomogły im trzy różne programy AI. Szybko wyszło na jaw, że wyniki nie były szokujące. Co więcej, internauci zauważyli, że celebrytki wyglądały niemal identycznie, jak na fotografiach sprzed kariery medialnej. Nie da się ukryć, że rezultaty mogą zaskoczyć.