Filip Gurłacz to jedno z największych odkryć ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktor szybko zdobył serca widzów 16. edycji show Polsatu, którzy byli mocno niezadowoleni z faktu, że on i Agnieszka Kaczorowska zajęli drugie miejsce. Tym razem Kryształowa Kula trafiła do Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. Gurłacz pozostaje w stałym kontakcie z fanami, którym właśnie opowiedział o tym, jak mijają mu wakacje nad polskim morzem.

Zobacz wideo Aktor wybrał się z rodziną nad morze

Filip Gurłacz na wakacjach. Co go spotkało?

Aktor po zakończeniu show poświęca czas rodzinie. Po miesiącach treningów znalazł wreszcie wolne, by móc wyjechać na wspólne wakacje. Okazuje się, że postawili na wypoczynek w Polsce. - Wakacje. Z rodziną - zaczął nagranie z 19 maja na InstaStories Filip Gurłacz. - Od rana padał deszcz. Mimo tego, że prognoza pogody, oczywiście ta komórkowa, mówiła co innego. Więc zaczęliśmy od zakupów, potem poszliśmy do restauracji, bo dalej padał deszcz, mimo tego, że dalej prognoza mówiła co innego, a potem wpadliśmy na genialny pomysł, żeby rowerami całą rodziną wybrać się nad morze. Mniej więcej trzy-cztery kilometry - relacjonował pobyt. Okazało się, że nie obyło się bez przygód. Jego syn wjechał do wody, a że nie mieli zapasowych ubrań, to aktor musiał wracać i przywieźć suchą odzież. Gurłacz nie ukrywa, że po takiej trasie, i w takich warunkach, strasznie bolą go nogi. Uwagę zwraca nie tylko to, co mówi i w jaki humorystyczny sposób, lecz także to, kogo oznaczył na nagraniu. Aktor opublikował odnośnik do profilu żony Małgorzaty Patryn-Gurłacz. Jak widać, między małżonkami jest wszystko dobrze, a żadne plotki nie wpłynęły na ich relacje.

Kaczorowska straciła ważny kontrakt. "Na ten moment nie mamy już tego wyjazdu w ofercie"

Co słychać u Agnieszki Kaczorowskiej? Niedawno media informowały, że tancerka musiała mierzyć się nie tylko z porażką w "Tańcu z gwiazdami", ale także w swojej działalności biznesowej. Portal ShowNews wyjawił, że straciła ostatnio jeden z ważnych kontraktów. Tancerka wraz z jednym z biur podróży planowała organizować wyjazdy na Bali, gdzie chciała prowadzić warsztaty taneczne. Jak się jednak okazało, z tych planów ostatecznie nic nie wyszło. "Na ten moment nie mamy już w naszej ofercie wyjazdu organizowanego z Agnieszką, natomiast jak najbardziej zapraszamy na inne nasze wyjazdy" - poinformowało biuro podróży w rozmowie z portalem ShowNews. Więcej tutaj: Najpierw porażka w "Tańcu z gwiazdami" a teraz to. Kaczorowska straciła ważny kontrakt