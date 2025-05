Pożar zniszczył jej dobytek. Poruszona Gessler prosi o pomoc dla bliskiej osoby

Magda Gessler 19 maja dodała na Instagrama osobisty wpis. Opublikowała serię zdjęć, na których widać zniszczony dom. Restauratorka ruszyła na pomoc znajomej, z którą kiedyś współpracowała i zaapelowała do obserwatorów o wsparcie. Gessler nie ukrywa, że ta sytuacja niezwykle ją ruszyła.

Magda Gessler apeluje o pomoc dla bliskiej osoby

"Serce mnie ściska… Nie wiem, jak wyrazić żal i smutek, jaki towarzyszą mi, patrząc na te zdjęcia" - zaczęła post restauratorka. Z dalszej części dowiadujemy się, że zniszczony przez pożar dom należy do bliskiej jej osoby, "niezwykle zdolnej i inteligentnej kobiety". Obraz na zdjęciach porusza. "Ogień zabrał jej cały dobytek życia… Zostawiając po sobie strach, ból i wiele pytań o jutro" - pisała Magda Gessler, która zaapelowała o finansowe wsparcie. "Będę wam niezwykle wdzięczna jeśli pomożecie, otworzycie serca i wesprzecie Gosię w tej trudnej sytuacji... Liczy się każda złotówka, nawet najmniejszą kwota pomoże im być bliżej odzyskiwania normalności" - zwróciła się do obserwatorów. Jak się dowiadujemy ze strony zbiórki, cel to pół miliona złotych. Do godz. 12:30 w dniu 20 maja zebrano niecałe 90 tys. złotych. Internauci pod postem ruszyli ze słowami wsparcia. "Tak mi przykro. Mam nadzieję, że szybko uzbiera pani kwotę, jaką trzeba", "Dobrze, że nikomu nic się nie stało" - komentują.

Syn Gessler zaciągnął kredyt na dom, pożar zniszczył wszystko

22 stycznia 2022 roku pisaliśmy o tym, że syna Magdy Gessler, Tadeusza Müllera, dotknęła tragedia. Mężczyzna stracił w pożarze dom na Podlasiu, w którym chciał zorganizować wesele, ale także planował stworzyć tam pensjonat z restauracją. By spełnić swoje cele, wziął kredyt. Jak czytamy w wywiadach, ogień gasiło 11 wozów straży pożarnej. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Syn Magdy Gessler zaciągnął kredyt na dom, który stracił w pożarze. "Nie jestem osobą bogatą". Później dodał także wpis na Instagramie, w którym podzielił się swoimi emocjami. "Strata domu w pożarze to koszmarne doświadczenie, jest jak odejście bliskiej osoby. Odczucia są takie, jakby miało się grypę połączoną z depresją doprawioną żałobą. Dopiero po tygodniu byłem w stanie pojechać na miejsce i zmierzyć się z druzgocącym widokiem. Wewnątrz nie ocalał nawet skrawek drewna. Ogień był aż tak bezlitosny" - napisał 28 stycznia 2022 roku.