Emil Stępień 12 maja udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla Salonu24, w którym skupił się na byłej żonie. Opowiadał, jak z jego perspektywy wyglądało małżeństwo z Dorotą Rabczewską. Nie brakowało oskarżeń, o czym przeczytacie tutaj: Lawina mocnych oskarżeń! Stępień twierdzi, że Doda "chwaliła się" zdradzaniem partnerów. Dalej jeszcze mocniej. 13 maja wokalistka opublikowała oświadczenie, a 20 maja odniosła się do jednej z poruszanych przez Stępnia kwestii. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi.

Doda opublikowała oświadczenie. Tak podsumowała słowa Stępnia

"Nie kłóć się z idiotą, ktoś z boku mógłby was pomylić. Traktować idiotę poważnie, to nie traktować poważnie siebie" - napisała w poście, który pojawił się w jej mediach społecznościowych we wtorek. Do wpisu Doda dodała zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu Mensa Polska. Zostało ono wydane 19 maja 2025 roku. Dowiadujemy się z niego, że Dorota Rabczewska "została przyjęta 22 lutego 2005 roku na podstawie uzyskanego wyniku kwalifikacyjnego (156 w skali Cattella) w trakcie sesji testowej przeprowadzonej w dniu 13.11.2004 roku". Jest to jej komentarz do słów Emila Stępnia w wywiadzie dla Salonu24. Prowadzący rozmowę zapytał się producenta, "ile prawdy jest z tą Mensą, wyjątkowym IQ" i dopytał, czy "to prawda w ogóle?". Temat podłapał jego rozmówca. - Powiedziałbym, że ona jest pyskata, (...) to jest jakby część inteligencji. Ma może zdolności do ciętej riposty. Pytanie, na ile to jest erudycja, na ile to jest chamstwo. Jeżeli zakładamy, że ten tytuł Mensy faktycznie zdobyła, to ona jest najlepszym przykładem, że czym innym jest inteligencja, a czym innym jest mądrość życiowa - wyrażał swoją opinię były mąż Dody.

Doda wydała oświadczenie po głośnym wywiadzie Stępnia

Jak wspomnieliśmy, Doda wydała oświadczenie dzień po ukazaniu się wywiadu Emila Stępnia. "Drodzy Państwo, w imieniu Pani Doroty Rabczewskiej oświadczam, że informacje zawarte w materiale pt. 'Rozmowa z Emilem Stępniem. O małżeństwie i sporze z Dodą', są zmanipulowane, nieprawdziwe i zrealizowane z intencją prawdopodobnie zarobku oraz skierowania na siebie uwagi, po czterech latach od rozwodu z powództwa pani Doroty" - przekazano na InstaStories. Zapowiedziano też, że zostaną podjęte kroki prawne. Co jeszcze znalazło się w jego treści? Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Doda przerywa milczenie po wywiadzie Stępnia. Jest oświadczenie.