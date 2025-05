Lektor z "Hotelu Paradise" pożegnał Sonię Szklanowską. Poruszające słowa

Sonia Szklanowska nie żyje. Informację o jej śmierci potwierdzono w niedzielę 18 maja. Influencerka pochodząca z Bydgoszczy brała udział w drugim sezonie "Hotelu Paradise". Miała wtedy 20 lat. Szybko zyskała popularność, a na Instagramie śledziło ją 205 tys. użytkowników. Dzieliła się kadrami z podróży, z rodziną i ze współprac influencerskich. Fani Soni Szklanowskiej są obecnie pogrążeni w smutku, podobnie jak jej bliscy. Nie brakuje pod postami influencerki pożegnalnych komentarzy. Lektor randkowego show dodał kilka słów od siebie.

Sonia Szklanowska żegnana przez lektora "Hotelu Paradise". "Miała w sobie wyjątkowy blask"

Stacja TVN pożegnała uczestniczkę wyjątkowym wpisem. "Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu – i naszego życia – tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już cię z nami nie ma" - czytamy na Instagramie programu. Bartosz Łabęcki, czyli lektor z "Hotelu Paradise", udostępnił ten post i dodał kilka słów od siebie. "To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak" - napisał na wstępie na InstaStories. "Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu" - dodał.

Sonia Szklanowska poznała w programie Atę Postek. Nie może uwierzyć w tragedię

Jedną z najbardziej popularnych uczestniczek drugiego sezonu programu jest Ata Postek, która poznała Szklanowską w TVN. Jako jedna z pierwszych znanych osób zabrała głos po śmierci koleżanki. "Miałam nadzieję, że to nieprawda, ale jednak prawdą jest. Miałam bardzo dużo wiadomości i dzwonią do mnie - już ochłonęłam" - przekazała na Instagramie.

