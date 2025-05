Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz nie ukrywają, że bardzo się polubili. Wspólne treningi w "Tańcu z gwiazdami" sprawiły, że złapali świetny kontakt, co doceniali także widzowie. Mimo sympatii, jaką zdobyli, nie udało im się wygrać Kryształowej Kuli. Początkowo aktorka nie ukrywała emocji, nie była zbyt wylewna po ogłoszeniu werdyktu. Doszło nawet do tego, że po jednym z opublikowanych przez nią wpisów, odpaliła się Maria Jeleniewska, która wygrała 16. edycję. Tancerka jednak zmieniła ton, a teraz przygotowała gratkę dla fanów "pary nr 8".

Zobacz wideo Takie sceny po zakończeniu "TzG"

Agnieszka Kaczorowska spotkała się z Filipem Gurłaczem. Takie sceny po zakończeniu "TzG"

"Taniec z gwiazdami" zakończył się 11 maja. Mimo to emocje nie opadają. Agnieszka Kaczorowska 12 maja wieczorem zareagowała po finale 16. edycji, o czym pisaliśmy tutaj: Kaczorowska w nocy zareagowała po "Tańcu z gwiazdami". Takie słowa w AŻ dwóch postach. Dzień później opublikowała InstaStories. Znalazł się na nim także... Filip Gurłacz. Aktorzy wyskoczyli na miasto, widzimy, że siedzą w ogródku. - Dzień dobry - mówiła szczęśliwa. - Siema - krzyknął Gurłacz. Oboje nie ukrywali, że dopisują im humory i słychać było radosny śmiech. - To znowu my. Jest wtorek. Godzina... Na moim 10:42, trzy. A to my. Para nr 8. Nie na sali już - mówiło jedno przez drugie. Filip żartował, że zaraz zaczną trenować, czym wywołał salwę śmiechu u serialowej Bożenki z "Klanu". Następnie przeszli do sedna. Filip Gurłacz zaczął dziękować wszystkim fanom, produkcji "Tańca z gwiazdami". Zwrócił się także do Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. Aktor obsypał ich komplementami, a gdy to mówił, Kaczorowska kiwała głową, zgadzając się z nim. Po miłych słowach skierowanych do kolegów z programu i do widzów, Filip Gurłacz zwrócił się nagle do Agnieszki.

- Ja jeszcze publicznie, krótko, bo ty wiesz, ale ja ci dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję. To był taki kosmos, jak ktoś mnie wziął z mojego świata i wrzucił mnie do domu. To było moje akwarium. Czułem się jak ryba w wodzie od pierwszego dnia. To będzie kosmiczne wrócić do siebie - nie ukrywał emocji Filip Gurłacz. Następnie głos zabrała Agnieszka Kaczorowska, która zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec postów na Instagramie, bo mają masę ludzi, którym chcą jeszcze podziękować. - To była wyjątkowa edycja pod względem ludzi - podsumowała aktorka. Co jeszcze powiedzieli widzom? Całą pogadankę Gurłacza i Kaczorowskiej znajdziecie w naszym materiale wideo.

Żona Gurłacza o Kaczorowskiej

