Joanna Jarmołowicz rozstała się z Janem Królikowskim. Takie doniesienia pojawiły się w październiku 2024 roku. Początkowo oboje milczeli. - Nie zamierzam komentować tej sytuacji. Bardzo serdecznie wszystkich całuję, pozdrawiam - powiedział dziennikarzom kompozytor. W pewnym momencie aktorka zaczęło nieco otwierać się na temat życia osobistego. Tak też zrobiła w ostatnim wywiadzie.

Joanna Jarmołowicz o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej. Taką jest babcią

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski byli ze sobą siedem lat. Choć oboje są popularni, to starali się trzymać związek z dala od mediów. Od czasu do czasu dodawali na Instagramie wspólne zdjęcia. Nie chcieli opowiadać o tym, co ich łączy i tak zostało do dziś. Jednak aktorka w wywiadzie dla Jastrząb Post skomentowała, jak się czuje jako singielka. Okazuje się, że bardzo sobie ceni ten stan. - To jest pięknie. Czuję się bardzo dobrze, to jest fantastyczny czas, polecam każdej kobiecie. Każda silna kobieta powinna przejść taki etap bycia samotną - wyznała w rozmowie z portalem. Dodała przy okazji, że kocha zmiany, dlatego jest zadowolona z tego, co się dzieje w jej życiu. - Uważam, że my w ogóle działamy na zmianach, więc są one ważną, kluczową częścią i poza tym kobiety lubią zmiany, prawda? Coś się zawsze dzieje, a my jesteśmy szalone, więc zmiana jest dla mnie najważniejsza w życiu - wyznała.

W tej samej rozmowie została zapytana o mamę byłego partnera. Jaką babcią dla sześcioletniego Józia jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska? Jarmołowicz nie powstrzymała się od pochwał pod jej adresem. - Super, uważam, że jest bardzo dobrą babcią i bardzo jestem jej wdzięczna za to, co robi dla mojego synka. Trzymam kciuki za to, żeby zawsze mieli taką relację, jak mają teraz, bo jest ona po prostu bardzo ładna - wyznała. Aktorka dodała też, że poprawne relacje łączą ją także z byłym partnerem, z którym dogadali się w kwestii opieki nad synem.

