Piotr Mróz poszedł do TV Republika. Tak mówił o Polsce

Piotr Mróz ostatnio jest bardzo aktywny w mediach. Po tym, jak wygrał 12. edycję "Tańca z gwiazdami", zrobiło się o nim głośniej w przestrzeni publicznej. Aktor nie kryje się ze swoją wiarą, a jego niektóre wyznania i zachowania są szeroko komentowane. Tak było np. wtedy, kiedy podczas wywiadu wymachiwał różańcem i mówił o Halloween. Teraz znowu media rozpisują się o tym, co zrobił. Aktor bowiem udał się do TV Republika.

Piotr Mróz w TV Republice. Co mówił?

Piotr Mróz pojawił się w prawicowej stacji w sobotę rano w programie "#Wstajemy!", gdzie opowiadał o wakacyjnych planach. Aktor podkreślił, że docenia to, że jego zawód daje mu możliwość spontanicznego działania. - Moja praca pozwala mi na planowanie wakacji z dnia na dzień. To dla mnie sposób, by złapać fajną okazję - mówił w rozmowie. Mróz podzielił się swoimi sposobami na tańsze podróżowanie, a także podkreślił, że kocha podróżować po kraju (choć często na Instagramie chwali się zagranicznymi wypadam). - Jestem dużym, lokalnym patriotą, kocham tę naszą Polskę. Jest tu bardzo dużo pięknych miejsc, które w żaden sposób nie ustępują naszym wyobrażeniom na temat pięknych plaż i egzotycznych miejsc. Jeżeli ktoś ma możliwość, to zacząłbym od naszego kraju - wyznał na antenie prawicowej telewizji 10 maja. Piotr Mróz pochwalił się swoim udziałem w prawicowej stacji na Instagramie. Na InstaStories dodał fragment z programu i napisał: "Zadebiutowałem w TV Republika". Myślicie, że naprawdę jest się z czego chwalić? Dajcie znać w naszej sondzie!

Muniek Staszczyk w TV Republika. Rozpętał burzę

W październiku 2024 roku także Muniek Staszczyk pojawił się na kanapie w TV Republika. Wybuchła po tym prawdziwa afera. Jeszcze zanim pojawił się program z jego udziałem, został zmiażdżony przez fanów. Rozmawiał z Anną Popek m.in. o wierze. Później tłumaczył się z pojawienia się w skrajnie prawicowej stacji, a głos zabrała także jego rozmówczyni. Zobacz: Popek grzmi po aferze z Muńkiem Staszczykiem w TV Republika. " Nie przypuszczam, żeby Polacy byli...". To jednak nie koniec. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Staszczyk tłumaczy się z wizyty w TV Republika. Zarzucił Popek "prymitywny poziom".