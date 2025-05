Adam Zdrójkowski dołączył do grona gwiazd, które zdecydowały się na zakup posiadłości w Hiszpanii. Już pod koniec marca pisaliśmy o tym, że aktor przekazał fanom na Instagramie radosną nowinę. - No i jestem w moim wymarzonym miejscu, z moją wymarzoną Kornelią. A ten widok oznacza tylko jedno. Zakupy - poinformował, a więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Adam Zdrójkowski kupił nieruchomość w Hiszpanii? Widok z tarasu zachwyca. W najnowszym wywiadzie nieco więcej opowiedział o nieruchomości w Andaluzji.

Adam Zdrójkowski ma dom w Hiszpanii. Jak za niego zapłacił?

Adam Zdrójkowski wspiera uczestników bieżącej edycji "Must be the music". Na planie porozmawiał z reporterką Jastrząb Post, która zapytała go o nową nieruchomość. - Jest to decyzja inwestycyjna. Nie jest tak, że ja tylko sobie kupiłem mieszkanie, żeby stało i żeby się pochwalić - przyznał ze szczerością. Dlaczego zdecydował się akurat na to miejsce? - Z racji tego, że byłem częstym bywalcem w Andaluzji. Jest to miejsce, które łączy wszystkie moje ulubione rzeczy, które są za granicą, czyli więcej słońca, plaże i możliwość spędzania czasu na wolnym powietrzu – opowiadał w rozmowie z portalem. Adam Zdrójkowski dodał też, że łatwiej było kupić stumetrowe mieszkanie za granicą niż znacznie mniejsze w Polsce. W rozmowie nawiązał też do finansów.

Zapłaciłem w euro. Nie będę mówił ile, ale dosyć dużo. Jakby ktoś to przeliczył, to nie jest to zawrotna suma. Poza tym wziąłem połowę kredytu. Nie jest tak, że rzuciłem gotówkę

- dodał Zdrójkowski. Aktor nie traktuje tego jako ulokowania pieniędzy, by potem sprzedać i zyskać. Chce tę nieruchomość wynajmować i na tym zarabiać. Co więcej, 24-latek nie zwalnia tempa. Jastrząb Post dowiedział się, że aktor niedługo zacznie budowę domu w górach, który także planuje traktować jako kolejne źródło dochodu.

Szelągowska, Dowborowie, Lipińska - te gwiazdy także mają nieruchomości w Hiszpanii

Aktor wspomniał też o tym, że Hiszpania to popularny kierunek wśród naszych celebrytów. I ma rację. Joanna Koroniewska i Maciej DowborPublikujrelacjami chwalą się na Instagramie. Ich sąsiadką została Dorota Szelągowska, z którą jeszcze bardziej dzięki temu się zaprzyjaźnili. Niedawno właścicielką posiadłości za granicą została Blanka Lipińska. Autorka "365 dni" nie ukrywa, że napotkała na wiele trudności. Co się stało? Zobacz: Blanka Lipińska żali się na smród w nowej willi w Hiszpanii. Jest załamana. Zdjęcia z zagranicznych nieruchomości naszych gwiazd znajdziecie w galerii:

