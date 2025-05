Leon XIV. Tak brzmi imię naszego nowego papieża. 8 maja po godz. 18 dowiedzieliśmy się, że kardynałowie wybrali nową Głowę Kościoła. Po godz. 19 poznaliśmy osobę, która przez następne lata będzie pełnić tę funkcję. Decyzją duchownych zaszczyt ten otrzymał Robert Prevost. Jego przemowę ocenia świat, a także znane osoby, które dzielą się swoimi odczuciami. Do tej grupy należy Małgorzata Kożuchowska.

Robert Prevost został papieżem. Małgorzata Kożuchowska reaguje

Małgorzata Kożuchowska nie ukrywa, że wiara jest dla niej bardzo ważna. - Wiara daje mi siłę i trzyma mnie w ryzach. Mam kręgosłup moralny, ale często jest ona taką zwykłą pomocą w codzienności. Kiedy mam gorszy dzień, ale nie tylko, to wiem, że jest ktoś, kto czuwa - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Nic dziwnego, że wybór nowego papieża wywołał u niej tyle emocji. 8 maja dodała na Instagramie zdjęcie Leona XIV oraz napisała kilka słów od siebie. Aktorka przytoczyła słowa, z jakimi zwrócił się do wiernych. "Pokój Wam wszystkim! Tak powitał wiernych nowy papież Leon XIV Pierwszy papież z USA z Chicago. Mówił o byciu razem, o kościele dla wszystkich, o budowaniu mostów i o dialogu. O tym, że świat potrzebuje dziś pokoju. Zaczyna się nowy rozdział w życiu Kościoła" - napisała. To jednak nie koniec.

Po tym pierwszym przemówieniu jestem pełna nadziei, że to papież rozumiejący dzisiejszy świat i będzie prowadził Kościół bliski ludziom i rozumiejący ich problemy. Modlę się dziś za niego!

- dodała gwiazda "Rodzinki.pl". Internauci ruszyli do komentowania wpisu Małgorzaty Kożuchowskiej. Pojawia się bardzo wiele pozytywnych odczuć i nie brakuje... porównań do Jana Pawła II. "Podobny do naszego młodego Wojtyły", "Pierwsze wrażenie JPII" - piszą. Też tak uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie.

