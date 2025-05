Sonia Bohosiewicz wybudowała dom w lesie. Spójrzcie na kolor drzwi. Odważny

Sonia Bohosiewicz jakiś czas temu pochwaliła się, że buduje dom w lesie. We wrześniu ubiegłego roku na Instagramie relacjonowała, jak przebiegają prace. Wówczas przed jej ekipą budowlaną było jeszcze mnóstwo roboty. Bo choć wylewki już były, to brakowało jeszcze wielu ścian. Sama aktorka nie kryła wówczas emocji. "Ktoś tu budował dom? Jakim słowem byście to opisali? Wariactwo? Szaleństwo? A może: super?" - zastanawiała się. Wygląda na to, że aktorka teraz bardzo cieszy się nie tylko z nowego lokum, lecz także z postępów prac wykończeniowych.

Sonia Bohosiewicz ma dom w lesie. Postawiła na czarne elewacje i ciemny dach. Spójrzcie na drzwi

Sonia Bohosiewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Relacjonuje, jak wygląda jej życie zawodowe i prywatne. Chętnie więc chwali się tym, jak prezentuje się jej nowy dom. Aktorka niedawno pokazywała, jak była podekscytowana faktem, że w jej wymarzonym domu zamontowano drzwi wejściowe. I to nie byle jakie. Gwiazda zdecydowała się bowiem na czerwony, drewniany model, który rzuca się w oczy, zwłaszcza że cała elewacja posiadłości oraz dach są w kolorze czarnym. Całość prezentuje się więc niebanalnie. Urokliwa jest również okolica, w której znajduje się dom. Otoczona wysokimi liściastymi drzewami wygląda niczym z bajki.

Sonia Bohosiewicz pokazała wnętrze domu

Wygląda na to, że praca w domu gwiazdy wre, a prace wykończeniowe są już niemal ukończone. Aktorka w kwietniu pokazała na Instagramie nagranie, na którym mogliśmy podejrzeć wnętrze jej leśnego domu. Widać, że podłogi zostały już położone, a ściany zostały pomalowane na biało. Zamontowano też wewnętrzne białe skrzydła drzwiowe z klamkami w kolorze złota. W oczy rzuca się jednak, że nadal brakuje między innymi listew przypodłogowych, kontaktów oraz włączników światła. Na podłodze są za to materiały wykończeniowe. To wszystko sugeruje, że aktorka nadal jeszcze nie mieszka we wspomnianym domu. Czeka ją też wiele prac dekoratorskich. Już teraz jednak widać, że wnętrza mają charakter.