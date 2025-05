To miało być zwykłe wesele. Lider Bayer Full do dziś nie może o tym zapomnieć

Sławomir Świerzyński to lider jednego z najstarszych i najpopularniejszych zespołów disco polo. Jego grupa Bayer Full powstała w 1984 roku i wciąż cieszy się sporym powodzeniem. Z pewnością kojarzycie takie piosenki jak "Wszyscy Polacy" czy "Majeteczki w kropeczki". Lider zespołu świadczy swoje muzyczne usługi nie tylko na festiwalach, ale także na takich imprezach jak m.in. wesela. Ostatnio opowiedział, co działo się na jednej z nich. Niespodziewanie muzyk stał się świadkiem przykrego wydarzenia, przez które prawie przerwano całą imprezę.

Lider Bayer Full wspomina przykre wydarzenie, do którego doszło podczas jednego z wesel

Sławomir Świerzyński opowiedział ostatnio za pośrednictwem platformy TikTok o sytuacji, do której doszło podczas jednego z wesel, na którym grał koncert. Muzyk wyjawił, że przystał na propozycję grania na weselu w miejscowości Soczewka na Mazowszu. Jak się okazało, w trakcie imprezy doszło do kradzieży w domu pana młodego. "Na weselach zdarzają się takie historie, o jakich się nawet najśmielszym muzykantom nie śniło" - podkreślił Świerzyński. Lider Bayer Full o całym incydencie został poinformowany przez pana młodego, który podszedł do niego i zakomunikował, że impreza jest skończona.

Matko jedyna, nie wiedziałem, co dalej robić. Czy grać, czy nie? Tragedia się wydarzyła, cały dom mu wynieśli. Wtedy przychodzi ojciec panny młodej i mówi: "Panie Sławku, grajmy, przecież goście nie są niczemu winni". No i występowaliśmy dalej

- relacjonował Świerzyński i podkreślił, że różnego rodzaju incydenty to na takiego rodzaju imprezach to już norma, ale ten z pewnością zapisał się mu w pamięci.

Ile kosztuje prywatny koncert Bayer Full? Stawki są wysokie

Chociaż lidera Bayfer Full częściej można spotkać podczas dużych koncertów i festiwali, to grupa za odpowiednią opłatą oferuje granie na mniejszych i bardziej prywatnych imprezach. Ile kosztuje taka przyjemność? Jak dowiadujemy się z portalu cennik-artystow.com, jest to wydatek rzędu 20 do 25 tys. zł. Skusilibyście się na taką ofertę?