Katarzyna Skrzynecka zyskała sporą popularność jako piosenkarka i aktorka. Gwiazda do dziś jest jednym z największych nazwisk polskiego show-biznesu. Prywatnie jest ukochaną Marcina Łopuckiego. Ostatnio wraz z mężem opowiedzieli o swojej codzienności. Na jaw wyszła pewna nietypowa rzecz, która ma miejsce w ich domu.

Katarzyna Skrzynecka od lat nie śpi w łóżku. Nie uwierzycie, jaki jest powód

Katarzyna Skrzynecka i jej ukochany Marcin Łopucki pojawili się w "Dzień dobry TVN". Na jaw wyszło, że para wyjątkowo uwielbia porządek. Praca aktorki sprawia, że niełatwo go utrzymać. Co ciekawe, mąż aktorki jest pedantem i kocha czystość. Jak zatem para radzi sobie z bałaganem? Katarzyna Skrzynecka pojawia się nie tylko na ekranie, ale również pracuje w teatrze. W jej domu znajduje się mnóstwo walizek, których gwiazda nie ma kiedy rozpakować. Gromadzi je zatem w sypialni. Doprowadziło to do tego, że nie jest w stanie wejść do tego pomieszczenia. - Już się nie dochodzi do łóżka, straciliśmy sypialnię - wyznała aktorka. Z tego powodu para śpi na kanapie w salonie. Taki stan rzeczy utrzymuje się od czterech lat. Aktorka ma jednak nadzieję, że w końcu odzyska łóżko.

Katarzyna Skrzynecka przekazała smutne wiadomości. Ten post łamie serce

Katarzyna Skrzynecka opublikowała smutny post 14 kwietnia. Wyszło na jaw, że pożegnała psa. Okazało się, że zwierzak od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. "Nasz kochany psiunek. Już w pieskowym niebie. Bardzo go kochaliśmy, a on nas. Miał dobre i szczęśliwe pieskowe życie pełne miłości. Dzięki dobrej opiece weterynaryjnej, dobrze działającym lekom onkologicznym i naświetlaniom, żył prawie dwa lata dłużej, niż mógłby. Pogodny, radosny i bez bólu" - wyznała aktorka. Dodała również kilka słów do osób, które były w podobnej sytuacji. Zachęciła ich do walki o zdrowie i życie czworonogów. "Jeśli macie psy, które kochacie i medycyna daje wam szansę: zawalczyć lub odpuścić. Nigdy się nie poddawajcie, bo zawsze warto ratować i walczyć o jeszcze trochę dobrego życia! Oczywiście pod warunkiem, że bez bólu i cierpienia" - dodała Skrzynecka.