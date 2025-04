Wielkimi krokami zbliża się sezon komunijny i dzieci wielu gwiazd w tym roku przystąpią do sakramentu. Wśród nich pojawi się córka Iwony Węgrowskiej. Piosenkarka zrobi wszystko, aby ten dzień był niezapomniany dla Lilii. "Moje największe szczęście. Moja córka jest dla mnie wszystkim" - tak niejednokrotnie wypowiadała się na temat dziewczynki. Ojciec Lilli, Maciej Marcjanik, również zaangażuje się w przygotowania. Szykuje się przyjęcie niczym wesele.

Zobacz wideo Iwona Pavlović o kopertach komunijnych. 500 euro to dużo czy mało?

Ile Iwona Węgrowska wyda na przyjęcie komunijne córki? Lepiej usiądźcie

Iwona Węgrowska w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o planach na przyjęcie komunijne córki. Mama Lilii wszystko zaplanowała. Wiadomo już, że nie zamierza oszczędzać na organizacji imprezy. Wspomniała nawet o kwocie. Węgrowska chce wydać około 40 tysięcy na wszystko. Nie da się ukryć, że za taką cenę można wyprawić nawet małe wesele. Co wchodzi w koszty? Lilia będzie miała aż siedem różnych sukienek. Nie można nie wspomnieć o profesjonalnych usługach makijażystki i fryzjerki. "Pamiętam swoją komunię. Kiedyś przyjęcia robiło się w domach. A dzisiaj są to kosztowne imprezy. U nas będzie ponad 50 osób, bo Lili poprosiła, by oprócz rodziny zaprosić przyjaciół i znajomych, więc jest na bogato. Lili ma dwie sukienki i pięć kreacji na zmianę. Trzy wianki. Do tego dochodzą fryzura i makijaż" - mówiła Węgrowska.

Iwona Węgrowska może liczyć na pomoc. Przyjęcie komunijne wymaga odpowiedniego planowania

Iwona Węgrowska wspomniała też o menu. Wśród dań będzie między innymi tatar z polędwicy wołowej i z łososia, rosół, kaczka i dorsz. Część rzeczy wybierała sama Lilia. "Twierdzi, że to najważniejszy dzień w jej życiu, więc też chce decydować. Pozwoliłam jej na wybór dekoracji stołu i kwiatów. Wybierała nawet ze mną menu w restauracji" - czytamy. Nie zabraknie również pomocy. Tata dziewczynki też intensywnie pracuje na perfekcyjną imprezą komunijną. "Cieszę się, że mogę liczyć na Maćka. Tata Lili jest obecny w naszym życiu cały czas. Córka dorasta, ma większe potrzeby, a Maćka zawsze możemy być pewne!" - mówiła Węgrowska "Super Expressowi". ZOBACZ TEŻ: Iwona Węgrowska przeżyła koszmar przez "aferę dubajską". "Pozwoliłam na to"