Rafał Brzozowski dał się poznać jako piosenkarz. Mężczyzna jest nie tylko muzykiem, ale również przedsiębiorcą. Nie każdy wie, że w 2024 roku wystartował z biznesem turystycznym. - Właśnie uruchamiam pensjonat w Zamościu, który się nazywa Brzozowy Dwór. Mieści się w centrum miasta. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go, przez cztery lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. Dom ma prawie 100 lat, budowali go mój pradziadek z prababcią - mówił jakiś czas temu "Faktowi". Brzozowski często przebywa w okolicach Zamościa. Teraz pochwalił się zdjęciem.

Rafał Brzozowski opublikował wymowne zdjęcie. Fani nie posiadali się z radości

Rafał Brzozowski podzielił się z fanami wyjątkowym kadrem. Muzyk pełny radości zapozował koło... drzewa. Konar służył mu za oparcie. Co to było za miejsce? "Piękne Roztocze i wspaniała atrakcja Szumy nad Tanwią. Planujecie odwiedzić Zamość lub okolice? Koniecznie odwiedźcie to miejsce - tylko 50 km od Zamościa" - napisał fanom, polecając cudowne widoki. Fani byli zauroczeni wspaniałą fotografią. Pozostawili po sobie mnóstwo komplementów. "Tak, prawda tamte tereny są wyjątkowe. Wspaniała natura, uczta dla oczu i duszy", "Witam, bardzo lubię takie miejsca, przyroda jest piękna, pozdrawiam cieplutko", "Widok obłędny", "Odkrywajmy takie miejsca, bo warto, w swej dzikości przemawia najczulej" - czytamy.

To nie pierwszy raz, gdy Rafał Brzozowski szokuje fanów. W Wielkanoc pojawił się nietypowy komentarz pod jego postem.

Rafał Brzozowski często kontaktuje się z fanami. W niedzielny poranek wielkanocny na Instagramie 44-latka pojawił się świąteczny kadr. Piosenkarz miał w dłoniach półmisek z jajkami na twardo. Tuż za nim dostrzec można suto zastawiony stół. "Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych spokoju, radości i nadziei!" - podpisał zdjęcie. Pod postem natychmiast zaroiło się od życzeń od fanów. "Wesołych świąt Rafał", "Niech takie będą", "Wzajemnie" - czytamy. Jedna z fanek była jednak w ogromnym szoku. Nie kryła rozczarowania, co podkreśliła w wielce wymownym komentarzu. "Kochany, szkoda, że mnie nie zaprosiłeś, bo jestem sama w domu. Ale mimo to jestem z wami zawsze, w sercu. Wesołego Alleluja" - napisała. ZOBACZ TEŻ: Wojewódzki na wizji wbił szpilę Brzozowskiemu. Nawiązał do "smrodu" i TVP