Ilona Ostrowska zyskała ogromną popularność dzięki roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Niedawno aktorka pojawiła się na wiosennej ramówce Polsatu i zaskoczyła spektakularną metamorfozą. Ostrowska przefarbowała się na blond i ścięła grzywkę. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia i sprawdźcie, jak fryzurę aktorki ocenił redaktor modowy i stylista włosów Michał Musiał. W mediach swego czasu dużo mówiło się nie tylko o genialnej kreacji aktorskiej Ostrowskiej w serialu "Ranczo", gdzie wcielała się w Amerykankę polskiego pochodzenia, ale także o jej związkach. Ostrowska była żoną Jacka Borucha, który porzucił ją i związał się z Olgą Frycz. Nie wszyscy wiedzą, że Ostrowska była w romantycznej relacji z Tomaszem Karolakiem. Para planowała nawet ślub, ale ostatecznie ich związek się rozpadł.

Ilona Ostrowska i Tomasz Karolak planowali ślub. "Byłem niesiony skrzydłami miłości"

Ilona Ostrowska i Tomasz Karolak poznali się jeszcze w latach 90. na jednym z festiwali. Od razu wpadli sobie w oko i spędzili razem lato. Po zakończeniu wakacji musieli się rozstać, bo każde z nich studiowało w innym mieście. Ostrowska kształciła się we wrocławskiej filii krakowskiej PWST, a Karolak studiował w Krakowie. Byli wtedy po uszy zakochani i pokonanie dużych odległości nie było dla nich żadnym problemem.

Niesiony skrzydłami miłości, potrafiłem pokonać ten dystans w trzy i pół godziny

- wspominał Tomasz Karolak w rozmowie z magazynem "Rewia". Jeszcze podczas studiów aktor postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Okoliczności były wyjątkowo romantyczne, a para była przekonana, że spędzi ze sobą całe pozostałe życie. - Kiedy byliśmy piękni i młodzi, byliśmy narzeczeństwem. U Ilonki piękność została. Nadeszły romantyczne zaręczyny na Zamojszczyźnie, paliło się w kominku, byli nasi rodzice, padłem przed nią na kolana - wspominał w jednym z wywiadów aktor. Dlaczego tak dobrze zapowiadająca się relacja rozpadła się z hukiem?

Tomasz Karolak chciał zrobić ukochanej niespodziankę. "Zastałem tam mężczyznę"

Tomasz Karolak wspominał w wywiadach, że wszystko skończyło się przez to, że nakrył ukochaną z innym mężczyzną. Chciał przyjechać do niej w odwiedziny do akademika i zrobić ukochanej niespodziankę. Sytuacja szybko się odwróciła i to on został zaskoczony niespodziewanym zwrotem akcji.

Zastałem tam mężczyznę. Nie większego czy silniejszego. Takiego, co był na miejscu. Moje serce zostało wtedy złamane. Chyba niosę w sobie urazę. Mam strach przed wejściem w nową miłość

- mówił. - Ten związek nie przetrwał głównie ze względów geograficznych. Ja byłem aktorem teatru krakowskiego, a ona grała i mieszkała we Wrocławiu i ta nasza relacja na odległość wreszcie nam się rozsypała - wspominał Karolak w rozmowie z "Dobrym tygodniem". Ta sytuacja przekreśliła szansę pary na kontynuowanie relacji. Aktorka już wcześniej odczuwała zmęczenie związkiem na odległość, który przestał być dla niej satysfakcjonujący. - Było w tym coś pięknego: nieustająca tęsknota, miliony telefonów, samotne godziny spędzone w pociągu. Ale umykały nam wspólne chwile, wieczory we dwoje. Brakowało stabilności. (…) Zaczęłam myśleć o domu. Wiedziałam, że nie chcę już zabawy w związek na odległość - mówiła w jednej z rozmów.