Stanisław Dziwisz nie ma na co narzekać. Kardynał ma szereg przywilejów

Stanisław Dziwisz przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Jana Pawła II. W styczniu 2017 roku zrezygnował z roli metropolity krakowskiego. Kardynał wywołał spore kontrowersje, gdy na jaw wyszły afery związane z Kościołem katolickim. Nie da się ukryć, że kardynał usunął się w cień i nie jest aktywny zawodowo. Zastąpił go arcybiskup Marek Jędraszewski. Dziwisz nie wyprowadził się jednak z Krakowa. Obecnie mieszka w budynku domu sióstr sercanek, przy ulicy Kanoniczej. Jak wygląda jego życie? Nie da się ukryć, że kardynał nie może narzekać.

Jak mieszka Stanisław Dziwisz? W takiej kamienicy przebywa na emeryturze

Stanisław Dziwisz mieszka w jednej z najpiękniejszych kamienic w Krakowie. Znajduje się ona przy ulicy Kanonicznej, niedaleko Wawelu. To również siedziba sióstr sercanek. Autor książki "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" zdradził więcej na ten temat w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Wszystko wskazuje na to, że Dziwisz nie ma na co narzekać. "Wciąż mieszka w doskonale położonej kamienicy pod Wawelem. Wciąż ma służbowy samochód, obsługę kapelana, osobistego sekretarza, kilka sióstr zakonnych, które dbają o każdą jego potrzebę" - podkreślił. Zdjęcia od zewnątrz kamienicy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Stanisław Dziwisz ma prywatnego kierowcę. To jedynie początek przywilejów

Stanisław Dziwisz ma do dyspozycji służbowy samochód. Jest to Volkswagen Passat generacji B8. W 2021 roku "Super Express" poinformował, że kardynał jest wożony przez prywatnego kierowcę. Żeby zachować prywatność, Dziwisz ma zagwarantowane przyciemniane szyby. Co więcej, kardynał może mknąć po krakowskich ulicach. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie siedem sekund. "Egzemplarz, którym wożony jest kardynał Stanisław Dziwisz, to wersja z silnikiem 2.0 TDI SCR BlueMotion i napędem 4MOTION w odmianie sprzed liftingu (produkcja w latach 2014-2019). To oznacza, że pod maską pracuje oszczędny silnik zasilany olejem napędowym o mocy 190 KM i 400 Nm (...). Auto w takiej wersji od 0 do 100 km/h przyspieszenie w zaledwie 7 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 224 km/h - czytamy na łamach tabloidu. ZOBACZ TEŻ: Tak mieszka Stanisław Dziwisz. Jest jakby luksusowo. Nie brakuje obsługi i służbowego auta [ZDJĘCIA]

