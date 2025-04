Katarzyna Skrzynecka ceni sobie kontakt ze swoimi fanami, a do komunikacji z nimi często używa mediów społecznościowych. Tylko w serwisie Instagram śledzi ją aż ponad 235 tys. użytkowników. Tam też aktorka publikuje zdjęcia z najbliższymi oraz informuje o tym, co się aktualnie w jej życiu dzieje. Niestety, z jednego z ostatnich wpisów gwiazdy możemy się dowiedzieć, że właśnie przeżywa trudny czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Skrzynecka o Gąsowskim. Ma gorzki wniosek dotyczący przyjaźni w show-biznesie

Katarzyna Skrzynecka opublikowała poruszający wpis. Chodzi o stratę

Katarzyna Skrzynecka w opublikowanym 14 kwietnia poście na Instagramie wyjawiła, że wraz z najbliższymi musiała pożegnać ukochanego psa. Okazuje się, że zwierzak od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. "Nasz kochany psiunek. Już w pieskowym niebie. Bardzo go kochaliśmy, a on nas. Miał dobre i szczęśliwe pieskowe życie pełne miłości. Dzięki dobrej opiece weterynaryjnej, dobrze działającym lekom onkologicznym i naświetlaniom, żył prawie dwa lata dłużej, niż mógłby. Pogodny, radosny i bez bólu" - napisała. W emocjonalnym poście artystka wyraziła nie tylko swój żal po stracie, ale również wsparcie dla innych, którzy zmagają się z podobnymi sytuacjami. Zaapelowała także, by nie rezygnować z walki o zdrowie swoich czworonożnych przyjaciół. "Jeśli macie psy, które kochacie i medycyna daje wam szansę: zawalczyć lub odpuścić. Nigdy się nie poddawajcie, bo zawsze warto ratować i walczyć o jeszcze trochę dobrego życia! Oczywiście pod warunkiem, że bez bólu i cierpienia" - dodała Skrzynecka. Gwiazda wraz z emocjonalnym wpisem zamieściła zdjęcia z pupilem. Fotografie znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Skrzynecka po podzieleniu się smutną informacją może liczyć na wsparcie artystów i fanów

Chwilę po publikacji przez Katarzynę Skrzynecką smutnej wiadomości na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się wiele komentarzy od zatroskanych osób z branży artystycznej i fanów. "Trudno "polubić"... Serce pęka… Przytulam was mocno" - napisała Joanna Racewicz. "Znam ten ból. Trzymajcie się" - dodała Kayah. Na pozostawienie swojego komentarza m.in. zdecydowali się również Patryk i Madam z Vogule Poland. "Bardzo nam przykro. Dużo spokoju dla was!" - napisali. Fani artystki w publikowanych wpisach także nie kryli swojego wsparcia dla aktorki i jej bliskich po stracie pupila. "To bardzo smutne i współczuję bardzo. Ja miałem taką kochaną sunię, zawsze ma miejsce w moim sercu", "Pani Kasiu, wyrazy współczucia. Pies zawodzi tylko raz - kiedy odchodzi" - pisali zasmuceni wielbiciele artystki.