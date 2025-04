Horror w domu Kalczyńskiej tuż przed świętami. Pomógł mąż

Już wkrótce rozpoczną się święta wielkanocne. Gwiazdy rozpoczęły już przygotowania w domu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Anna Kalczyńska będzie miała pewne trudności. Prezenterka ostatnio poinformowała fanów, że ma pewien uraz. Chodzi o stopę. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które mówią same za siebie. Kalczyńska nie została jednak sama w trudnej sytuacji.

Anna Kalczyńska przeżyła chwile grozy. Przygotowania do świąt wielkanocnych będą nieco inne niż zazwyczaj

Anna Kalczyńska aktywnie działa w mediach społecznościowych. 9 kwietnia opublikowała w sieci zdjęcie, które zaskoczyło fanów. Prezenterka telewizyjna zamieściła kadr, na którym widać było jej zabandażowaną stopę. Wszystko wskazuje na to, że Kalczyńska doznała urazu. Nie wyjaśniła jednak, co dokładnie się stało. Kilka dni później na jej profilu pojawił się inny kadr. Tym razem prezenterka miała na sobie ortezę i pozowała z kulami. Na zdjęciu nie zabrakło również męża. Kalczyńska podkreśliła, że ukochany będzie musiał przejąć obowiązki dwóch osób w trakcie przygotowań do Wielkanocy. "Wyrazy wsparcia dla wszystkich, na których spadają nieoczekiwanie nowe obowiązki" - czytamy na InstaStories.

Gwiazdy rozpoczęły przygotowania do świąt wielkanocnych. Marcin Hakiel wyznał, z kim spędzi ten czas

Marcin Hakiel również przygotowuje się do świąt wielkanocnych. W rozmowie z Plotkiem wyznał, że tegoroczna Wielkanoc w domu tancerza oraz jego ukochanej Dominiki Serowskiej będzie rodzinna. - Jeżeli chodzi o święta, to tak, dzieci będą z nami od połowy świąt - podkreśliła kobieta. Hakiel dodał, że pociechy przyjadą do niego w niedzielę. Wraz z Katarzyną Cichopek ustalił już grafik. - Mamy wszystkie święta podzielone na pół. Część czasu Adam z Heleną spędzają z mamą, a drugą część jakby z nami. W sumie mamy to z góry podzielone, już podpisane porozumienie rodzicielskie i w sumie nie mamy takich problemów - podkreślił Marcin Hakiel.