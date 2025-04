Agata Rubik i Aneta Glam niedawno zażegnały niewielki spór. Chwilę później panie ogłosiły, że wybierają się na wspólny brunch do jednej z restauracji w Miami. Co ciekawe, Rubik ze śmiechem powiedziała, że nie może oznaczyć Glam, bo wciąż jest zablokowana. - Jestem w Setai, spotkałam zagorzałą wegankę.która jest tutaj na brunchu. (...) I oczywiście kto przyszedł na brunch? Moja najlepsza przyjaciółka - mówiła Aneta Glam na InstaStories. Okazało się, że w tej samej knajpie pojawiła się Caroline Derpieński.

REKLAMA

Zobacz wideo

Agata Rubik i Aneta Glam na wspólnym brunchu. W tle Caroline Derpieński

Aneta Glam wytłumaczyła na InstaStories, o jaką "najlepszą przyjaciółkę" chodzi. Caroline Derpieński tego samego dnia również wybrała się na luksusowy brunch do tej samej restauracji ze swoim partnerem. Gdy tylko zobaczyła relację Anety Glam, od razu zareagowała w mediach społecznościowych. "Nie tylko ja pozywam Panią Kurp. Również chcę nadmienić, że mężczyzna, który jest notorycznie stalkowany przez panią Anetę, pozywa od siebie. Pierwsze kroki prawne zostały poczynione" - napisała na InstaStories.

Agata Rubik i Aneta Glam mają za sobą niewielki konflikt. Niedawno się pogodziły

Agata Rubik i Aneta Glam przez długi czas utrzymywały bliskie kontakty. Wiele osób twierdziło, że mieszkanki Miami połączyła prawdziwa przyjaźń. Później jednak gwiazda "Żon Miami" zaskoczyła szokującą wypowiedzią na temat posiadłości Rubików. Wydawać by się mogło, że kontakty dwóch stron uległy znacznemu ochłodzeniu. Agata Rubik zabrała głos w sieci. Afera została zażegnana. "Po pierwsze, to ja się z Anetą nie pokłóciłam, więc też nikt się nie godził, a po drugie, faktycznie rozmawiamy i bardzo doceniam to, że Aneta mnie przeprosiła, bo nie każdy potrafi przepraszać" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Derpieński wspomniała o Dodzie, a potem wypaliła. "Będę grać na Stadionie Narodowym"

Więcej zdjęć w naszej galerii.Otwórz galerię