Glamping, wyraz powstały od zbitki angielskich słów "glamour" i "camping", to nic innego jak kemping o wysokim standardzie. Ta forma spędzania wolnego czasu ma od kilku lat coraz większą liczbę zwolenników, którzy chcą odpocząć na łonie natury, a jednocześnie nie rezygnować z wygód takich jak kuchnia czy toaleta. Ofert glampingu stale przybywa, a od 2021 roku można skorzystać również z tej, którą proponują Ilona Wrońska i Leszek Lichota. Założony przez nich biznes znajduje się w miejscowości Jaśliska położonej w województwie podkarpackim.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamy za mało wakacji?

Leszek Lichota i Ilona Wrońska założyli glamping w Beskidzie Niskim. Wybór nie był przypadkowy

Na temat swojej działalności Lichota i Wrońska opowiedzieli nieco więcej w rozmowie z portalem biznesistyl.pl. Aktorzy, którzy na co dzień mieszkają w Warszawie, chcieli kupić ziemię bliżej natury. Jak przyznali, nie wykluczali żadnego z rejonów w całej Polsce. Ostatecznie wybór padł na Beskid Niski. Powstawały tu zdjęcia do filmu "Boże Ciało", w którym grał Lichota, a aktor zachwycił się tym regionem. - Znalazłem tutaj ciszę i spokój, o jakie trudno już w Bieszczadach, gdzie przyjeżdża dużo turystów - tłumaczy. - Kupiliśmy prawie 2-hektarową polanę, pełną krzaków i chaszczy, gdzie trudno było przejść, ale od razu czuliśmy, że to miejsce ma duży potencjał. Gdy wykarczowaliśmy teren, zaczęliśmy z ludźmi stąd chodzić po działce i rozpisywać, jak będzie wyglądał nasz glamping - dodaje Lichota.

Ilona Wrońska podkreśliła z kolei, że kupno ziemi i budowa glampingu potoczyły się szybko, bo mieli na to już gotowy plan. Przyznała również otwarcie, że zależało im na założeniu biznesu, który da im większą stabilność finansową. - Od dawna staramy się rozwijać dla siebie oddzielną drogę życiową, która byłaby zupełnie odrębna od zawodu aktora, który uprawiamy od wielu lat, a który bywa bardzo nieprzewidywalny - podkreśliła aktorka.

Glamping Leszka Lichoty i Ilony Wrońskiej. Ile trzeba zapłacić?

W ofercie glampingu Lichoty i Wrońskiej znajduje się kilka opcji noclegowych. Do dyspozycji są namioty o różnym standardzie i wielkości, a także domki. Przykładowo cena wynajmu dwuosobowego namiotu Standard to 330 zł za noc. Do takiego namiotu przypisana jest osobna zamykana łazienka z prysznicem i toaletą. W wyposażeniu znajdziemy m.in. ekspress do kawy, czajnik, wentylator czy farelkę. Z kolei za namiot Comfort, który pomieści cztery osoby, trzeba zapłacić już od 440 zł za noc. Tutaj do dyspozycji jest za to aneks kuchenny, a także prywatna łazienka. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na wynajem glampingu u aktorów z nadzieją, że spotka ich na miejscu, może być jednak rozczarowany. Jak wyznali we wspomnianym wywiadzie, zwykle ich tam nie ma i odwiedzają to miejsce raz lub dwa razy w miesiącu.