Małgorzata Rozenek-Majdan jest nie tylko jedną z największych gwiazd stacji TVN, ale również z powodzeniem realizującą się na wielu polach bizneswoman. Może się pochwalić własną marką odzieżową, a niedawno stworzyła brand z suplementami. Okazuje się jednak, że gwiazda nie tylko zarządza firmami z domowego zacisza, ale również osobiście dogląda biznesów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek będzie miała nowy format w TVN. Uchyliła rąbka tajemnicy. "Sama wymyśliłam i wyprodukowałam"

Małgorzata Rozenek-Majdan czuwa nad biznesem. Osobiście doglądała zamówień

Z nowego nagrania dodanego na instagramowego konto Małgorzaty Rozenek-Majdan możemy dowiedzieć się, że gwiazda zdecydowała się osobiście sprawdzić, jak wygląda realizacja zamówień w jej nowej firmie. W tym celu celebrytka wybrała się do Opola. Gwieździe towarzyszył Radosław Majdan, który wspierał ją podczas spotkań z pracownikami i wizyty w magazynie. Rozenek-Majdan postanowiła nie tylko porozmawiać z zespołem, ale również z bliska przyjrzeć się pakowaniu i wysyłce produktów.

Na udostępnionym nagraniu znalazł się również zabawny moment, kiedy obowiązkowy strój ochronny nie do końca współgrał z dopracowaną stylizacją gwiazdy. - W kasku wyglądam debilnie - wyznała w pewnym momencie Rozenek-Majdan. - A jak sobie nasunę na czoło, nie jest lepiej? A z okularami nie jest lepiej? - zagaił rozbawiony Majdan. - Teraz idziemy na magazyn, więc konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Bez względu na to, jak wyglądamy - odpowiedziała stanowczo celebrytka. W towarzyszącym nagraniu wpisie możemy również przeczytać kilka motywacyjnych słów od gwiazdy. "Kiedy robisz coś z pasją i wierzysz w to, co tworzysz - efekty muszą być wyjątkowe. A to dopiero początek! Bo sukces to nie przypadek - to wybór, działanie i konsekwencja" - podsumowała Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan już wkrótce zaprezentuje nowy projekt. Zaskakujące, co zdradziła

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zwalnia tempa i znowu zaskakuje nowym projektem. Podczas 18-lecia Plotka celebrytka w rozmowie z reporterem serwisu Marcinem Wolniakiem opowiedziała o swoim najnowszym formacie telewizyjnym. Program zadebiutuje już niedługo. - Jestem teraz w zdjęciach do programu, którego premiera jest pod koniec września na głównej antenie TVN-u. Programu, który razem ze swoimi partnerami wymyśliłam, wyprodukowałam i który wprowadzimy na antenę. Nad którym już pracujemy. I to będzie program, który dokona zmiany. Nie tylko wśród uczestniczek naszego programu, ale również mam nadzieję wśród widzów - wyznała.