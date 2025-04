Maciej Kurzajewski ma za sobą długie małżeństwo z Pauliną Smaszcz. Prezenter telewizyjny znalazł szczęście u boku Katarzyny Cichopek. Para prowadzi wspólnie program "halo tu polsat". To jednak nie wszystko. Zakochani chętnie publikują treści w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazali, że do ich domu zawitała wiosna. Podzielili się różnorodnymi pomysłami na wystrój pomieszczeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel ocenił taniec Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami". Dominika: "Mogę coś powiedzieć?"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zabrali się za strojenie domu. Słoik okazał się niezbędny

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali nowe nagranie na swoim profilu na Instagramie. Pokazali pomysły, które można wykorzystać na zbliżające się święta wielkanocne. Na początku trzeba przygotować pusty słoik. Należy napełnić go wodą i umieścić w okrągłym, szklanym naczyniu. Całość należy wypełnić ozdobnymi jajkami wielkanocnymi. Do słoika z wodą można włożyć kwiaty. Całość stworzy piękny, oryginalny stroik. Fani byli zaskoczeni kreatywnością pary. "Ale to jest piękna dekoracja na stół. Kradnę wasz pomysł", "Wow! Jaki super pomysł na wiosenno-świąteczny bukiet", "Super, dekoracja piękna na świątecznym wielkanocny stół", "Niby nic takiego, a jaki piękny efekt. W tym roku zrobię sobie taki sam bukiet" - pisali zachwyceni fani w mediach społecznościowych.

Maciej Kurzajewski bezpośrednio o ślubie z Katarzyną Cichopek. "Na pewno opowiemy o tym"

Maciej Kurzajewski wziął udział w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem. Dziennikarz nie krył tego, że jest w bardzo szczęśliwym związku i planuje małżeństwo z Katarzyną Cichopek. - Ślub byłby i myślę, że będzie dobrym dopełnieniem - wyznał Maciej Kurzajewski. Mężczyzna nie zdradzał jednak żadnych szczegółów. Dziennikarzowi i aktorce zależy na prywatności w tym wyjątkowym dniu. - To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie? To już zostawiamy wyłącznie sobie - wyznał dla portalu Świat Gwiazd. ZOBACZ TEŻ: Smaszcz nie wytrzymała. Odpowiedziała na słowa Kurzajewskiego o synach. Wypalił o... kłamstwie