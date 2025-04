Od kilku lat głośno jest na temat wpisów w mediach społecznościowych autorstwa J.K. Rowling. Twórczyni książek z serii "Harry Potter" wielokrotnie wypowiadała się na temat osób transpłciowych. W przeszłości publikowała wpisy, w których sugerowała, że prawa transkobiet nie powinny zostać zrównane z prawami kobiet cispłciowych, czyli takich, których płeć jest zgodna z oznaczeniem przypisanym przy narodzinach. Co więcej, Rowling drwiła z pojęcia "osób, które menstruują". Uznała też, że inkluzywny język wymazuje kobiety z przestrzeni publicznej. Wiele osób uważa, że jej wypowiedzi są kontrowersyjne. Teraz temat znowu powrócił.

J.K. Rowling znowu poruszyła temat osób transpłciowych. Odpowiedziała Johnowi Oliverowi

Program Johna Olivera "Last Week Tonight" doczekał się 12. sezonu. W zeszłym roku w swoim show mężczyzna stwierdził, że w szkołach średnich bardzo niewiele dziewczyn transpłciowych rywalizuje w różnych sportach. Dodał, że nie ma dowodów, że zdolności sportowe u dzieci transpłciowych są zagrożeniem dla uczciwości rywalizacji lub bezpieczeństwa. Oliver skrytykował zakazywanie młodym osobom transpłciowym udziału w sporcie. J.K. Rowling zabrała głos na temat jego słów w mediach społecznościowych. Na X poleciła mu, aby przemyślał swoje stanowisko. "Jeśli chcesz powiedzieć światu, że cieszy cię to, że dziewczynki doznają kontuzji i upokorzenia, tylko po to, by wzmocnić ideologię, którą wyznaje ułamek społeczeństwa - masz prawo do własnej opinii. Ale właśnie powiedziałeś dziewczynkom, że nie zasługują na zasady fair play" - napisała jakiś czas temu.

Teraz pisarka postanowiła znów powrócić do tematu osób transpłciowych i znów zaatakowała Oliviera. "Rozumiem, dlaczego ludzie tacy jak Oliver, którzy konsekwentnie wyśmiewali prawicowych antynaukowców, początkowo się sprzedali. Nie chcieli wysadzać w powietrze swoich karier. Przyjmowanie modnych antykobiecych stanowisk było ceną prowadzenia biznesu" - wypaliła.

J.K. Rowling już wcześniej zaliczyła aferę z Johnem Oliverem. O co poszło?

Co ciekawe, J.K. Rowling i John Oliver już wcześniej mieli ze sobą niewielki "spór". Jakiś czas temu autorka "Harry'ego Pottera" napisała, że dużo osób dostosowuje się do obecnych trendów, dlatego osoby, takie jak Oliver, głoszą swoje poglądy. Wspomniała, że jej zdaniem są one "antykobiece". W listopadzie 2024 roku Rowling skrytykowała Johna; stwierdziła, że wypisuje "absolutne bzdury". "Czuję się dziwnie, spotykając się z takim hejtem ze strony autorki 'Harry'ego Pottera'" - odpowiedział wówczas Oliver. ZOBACZ TEŻ: J.K. Rowling ponownie oskarżana o transfobię. Pokłóciła się z youtuberem. "Wszystko, co musiała zrobić, to się zamknąć"