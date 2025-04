Maciej Musiał jest znany z takich produkcji, jak: "Krew z krwi", "Rodzinka.pl", "Chłopi" oraz "Śleboda". Aktor jest synem Anny i Andrzeja Musiałów. Z każdym z rodziców ma dobry kontakt, choć są oni po rozwodzie. Jego mamę widzieliśmy chociażby w "Tańcu z gwiazdami", kiedy wystąpiła razem z nim podczas 14. edycji show. Teraz widzimy, że z tatą również ma dobry kontakt. Zobaczcie sami.

Maciej Musiał rzadko stawia na prywatę. Dla taty zrobił wyjątek

Idol wielu nastolatek ma dobre relacje z ojcem, z którym wystąpił nawet we wspólnej reklamie znanej marki odzieżowej. Maciej Musiał opublikował nowy kadr na Instagramie, na którym zapozował z ojcem w nowojorskim apartamencie. Zobaczycie to wyjątkowe zdjęcie w naszej galerii na górze strony. W dawnym wywiadzie Macieja Musiała z Natalią Hołownią dowiedzieliśmy się, że aktor uznaje ojca również za przyjaciela. "Mam świetny kontakt z obojgiem. Moja mama jest bardzo silną osobowością, jej moc mnie inspiruje. Ojciec jest moim prawdziwym przyjacielem, który jest dla mnie zawsze, gdy go potrzebuję. Choć w życiu naszej rodziny bywało burzliwie, zdołaliśmy ocalić to, co najważniejsze" - podkreślił.

Andrzej Musiał - co wiemy o ojcu Macieja Musiała?

Ojciec Maciej Musiała też jest aktorem. Znamy go z produkcji "Psy", "Jack Strong", "Różyczka" oraz "Sęp". Wielu pewnie sądzi, że Andrzej Musiał nieustannie dzielił się radami aktorskimi ze znanym synem. Nic bardziej mylnego - młody Musiał szybko odciął się od ojca. "Byłem dla niego autorytetem do jakichś 7-8 lat (...) Ja mówię: "Trzeba to zagrać tak", a on: "Ja to z panią przerobię" - ujawnił w "Dzień Dobry TVN". Maciej Musiał i tak podziwia ojca. Podkreślił to w jednym z postów na Instagramie. "Tata. Mój największy boss" - napisał krótko pod zdjęciem, na którym ma serdeczny uśmiech. Ojciec z synem podczas wizyty w śniadaniówce wygadali się na temat wspólnej tradycji. Okazuje się, że bardzo lubią tenisa. - Mamy taką tradycję, że jak Iga Świątek gra finał jakiegoś dużego turnieju to spotykamy się, tata robi obiad, kolację, w zależności od pory dnia i oglądamy razem mecze - przekazał Maciej Musiał.