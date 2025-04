W mediach w ostatnim czasie dużo mówiło się o hiszpańskim domu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dwobora, który para kupiła w 2022 roku. Ale to nie jedyna inwestycja w nieruchomość, na którą zakochani zdecydowali się w ostatnim czasie. Aktorka i prezenter mieli dom również w Polsce, jednak podjęli decyzję o wyprowadzce i przeniesieniu się do mieszkania na warszawskiej Saskiej Kępie. - Nasi znajomi pukali się w głowy, że przeprowadzamy się do mieszkania. Maciej bardzo tego chciał, ja natomiast miałam duże obawy. Oboje jesteśmy w szoku, jak wspaniale nam się tu mieszka - mówiła o decyzji Koroniewska w rozmowie z "Wprost".

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w mieszkaniu postawili na nowoczesność

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mieli do zagospodarowania ogromną przestrzeń. Ich warszawskie mieszkanie ma powierzchnię aż 200 m kw., a do tego jest dwupoziomowe. Aktorka we wspomnianym wywiadzie wyznała, że przy jego urządzaniu skorzystali z pomocy architektki Anny Błaszczyk. Na kadrach, które można podejrzeć w mediach społecznościowych pary, w oczy rzucają się wysokie sufity i bardzo dużo światła wpadającego przez ogromne okna. W całej przestrzeni dominuje biel i jasne barwy - zarówno Koroniewska, jak i Dowbor są zwolennikami nowoczesnego stylu.

Z całością dobrze zgrywa się kuchnia, w której wszystkie fronty są białe. Kolor ten przełamuje kilka ciemniejszych akcentów jak m.in. piekarnik czy płyta grzewcza. W kuchni stanęła także podłużna marmurowa wyspa, przy której mieści się pięć stołków. Joanna Koroniewska w wywiadzie z "Wprost" zdradziła, że w tym miejscu spędzają najwięcej czasu.

Maciej Dowbor może cieszyć się z wymarzonej szafy

Salon, choć również urządzony w odcieniach beżu, bieli i szarości, pozostał przytulny dzięki wygodnym, jasnym kanapom. Do pomieszczenia przez ogromne okna wpada bardzo dużo dziennego światła. Koroniewska i Dowbor w mieszkaniu zdecydowali się także na dość nietypowe rozwiązanie, czyli biokominek. Trudno też nie zwrócić uwagi na niezwykły akcent - szafę w kształcie... łodzi. Nawiązuje ona do pasji prezentera, którą jest żeglarstwo.

Jak podaje portal urzadzamy.pl, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w apartamencie mają do dyspozycji trzy łazienki. Zostały zaprojektowane spójnie z resztą domu, dominuje w nich biel i beżowe akcenty. Mocno zaskakuje jednak jedno z pomieszczeń, w którym stanęła wanna w kolorze bordowym.