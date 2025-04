Agata Duda 2 kwietnia obchodziła 53. urodziny. Już za kilka miesięcy jej mąż, czyli Andrzej Duda, przestanie pełnić urząd prezydenta Polski. Otrzyma wówczas dożywotnie świadczenie emerytalne, adekwatne do kwoty, którą otrzymywał przez dwie kadencje na swoim stanowisku. Co z Agatą Dudą? Emerytura pierwszej damy nie będzie należała do najniższych.

Jaką emeryturę otrzyma Agata Duda? Na tyle będzie mogła liczyć

Agata Duda obecnie pełni funkcje reprezentacyjne i ceremonialne. Warto przypomnieć, że od 2021 roku przyznawana jest jej rekompensata za okres prezydentury męża. Żona prezydenta ma zatem opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne i będzie miała większe świadczenie emerytalne. "Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Małżonki Prezydenta RP stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłaszana w Monitorze Polskim na dany rok" - przekazali prezydenccy urzędnicy w rozmowie z "Faktem". W 2025 roku średnia płaca się zwiększyła i wynosi 8673 zł. Do końca kadencji prezydenta Dudy na koncie pierwszej damy znajdzie się nawet 130 tys. zł. Z tego względu Agata Duda otrzyma emeryturę wyższą o około 490 zł brutto.

Taka będzie emerytura Andrzeja Dudy. Ile świadczenia otrzyma prezydent?

Andrzej Duda już wkrótce będzie miał za sobą dwie kadencje na stanowisku prezydenta Polski. Warto przypomnieć, że jego zarobki wynoszą obecnie ok. 26,5 tys. zł brutto. Jego świadczenie emerytalne ma wynosić około 75 proc. pensji. Jak podaje portal goniec.pl, będzie to około 13 tys. zł. Andrzej Duda zdradził więcej na ten temat w Kanale Zero. - Na rękę to ok. 11-12 tys. zł. Nie są to, powiedzmy, bardzo wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić przez te lata sprawowania prezydentury i na to, że pobiera to świadczenie w tej chwili trzech ludzi w Polsce – powiedział wówczas. ZOBACZ TEŻ: Niebywałe, co wydarzyło się w kościele na ślubie Dudów. Goście mogli być w szoku