Aleksandra Grysz w zeszłym roku spełniła jedno z największych marzeń. Prezenterka, która pojawia się w "Pytaniu na śniadanie", 24 kwietnia 2024 roku pochwaliła się fanom, że kupiła dom. Przy okazji podzieliła się swoją historią i opisała, w jaki sposób zebrała fundusze. Okazuje się, że pracowała od 16. roku życia. M.in. Grysz roznosiła ulotki, udzielała korepetycji. "Bez względu na to ile zarabiałam, z każdej wypłaty musiałam sobie coś odłożyć. Dziś jestem z siebie cholernie dumna, bo widzę, jak bardzo się to opłaciło" - napisała wtedy na Instagramie. Szybko wzięła się za wykańczanie nieruchomości, a my możemy zobaczyć efekt.

Aleksandra Grysz mieszka w wymarzonym domu. Jak się urządziła?

Aleksandra Grysz w momencie, kiedy kupowała dom, była w ciąży. Jej syn, którego ojcem jest partner prezenterki Tomasz Tylicki, który do niedawna także pracował w "Pytaniu na śniadanie", urodził się 31 lipca 2024 roku. Rodzice zadbali, by miał odpowiednie warunki do rozwoju. W pokoju Tymoteusza znalazło się m.in. łóżeczko, kanapa oraz meble do przechowywania. Na ścianach widzimy tapetę w uroczy wzór. Pomieszczenie jest bardzo jasne dzięki dużemu oknu. Takie też są w innych częściach domu, np. w salonie, z którego można wyjść do ogrodu. Piętrowa nieruchomość prezenterów urządzona jest w jasnych, neutralnych barwach. Dominuje biel oraz beże. W takim tonie jest m.in. sofa, która stoi w pokoju dziennym.

Jak mieszka Aleksandra Grysz?

Prezenterka bardzo często pokazuje sypialnię. Głównie ze względu na to, że tu uwielbia wypoczywać jej syn. "Kiedy uświadamiasz sobie, że twoje łóżko to dla tego małego człowieka to jedno z niewielu miejsc, w którym czuje się najbezpieczniej" - napisała na jednym z nagrań. Na kadrze możemy zobaczyć, jak chłopiec leży na puchatej pościeli. Nad sporym łóżkiem znalazło się okno dachowe, przez które można patrzeć w niebo. A jak urządzona jest łazienka? Właściciele postawili na jasne płytki oraz złotą armaturę. Aleksandra Grysz zaprosiła także fanów do kuchni. Pani domu zdecydowała się na drewniane szafki oraz wyspę. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii. A w naszej sondzie dajcie znać, czy podoba Wam się taki styl.

