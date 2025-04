2 kwietnia Agata Duda obchodzi urodziny. W tym roku pierwsza dama kończy 53 lata. Przez dwie prezydenckie kadencje swojego męża pozostawała raczej w cieniu męża. Trudno więc powiedzieć coś więcej o żonie polityka. Rąbka tajemnicy uchyla natomiast Jacek Gądek w swojej nowej książce "Duduś. Prezydent we mgle. Kulisy Pałacu Andrzeja Dudy", której fragmenty opublikował "Newsweek".

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Melanii Trump. Duda powinna się inspirować?

Agata Duda prywatnie. Słowa osób z otoczenia pary prezydenckiej mogą zaskoczyć

W swojej książce Jacek Gądek bierze pod lupę prezydenta Andrzeja Dudę. Nie dziwi więc, że wspomniał także o jego żonie. Podczas publicznych wystąpień pierwsza dama jest zazwyczaj zdystansowana. Dziennikarz rozmawiał z osobami otoczenia pary prezydenckiej, które wyjawiły, jaka Agata Duda rzekomo jest naprawdę. Niektóre odpowiedzi mogą zaskoczyć. "Ludzie się jej boją. Wiadomo, że nikt jej nie podskoczy" - stwierdził jeden z rozmówców.

Agata jest bardzo wyniosła i trudno dostępna. Jest bardzo rzeczowa, wyjątkowo konkretna. Harda babka. Sama mówi, że wokół niej musi być 'ordnung'

- dodał inny. Podobno pierwsza dama lubi także stawiać na swoim. "Wszystko się musiało zmienić, tylko nie to, co sobie umyśliła. Jest naprawdę bardzo trudna we współpracy. Wielu ludzi potrafiła rozwścieczyć" - czytamy w książce "Duduś. Prezydent we mgle. Kulisy Pałacu Andrzeja Dudy" Jacka Gądka. Autor dotarł też do osoby bliżej związanej z parą prezydencką. Rozmówca stwierdził, że wspomniane cechy wynikają z pełnionej przez nią funkcji. "Można powiedzieć, że Agata Duda jest osobą trudną we współpracy, ale z drugiej strony jeżeli nie postawi granicy, to wszystko się po prostu sypnie. Straci jakiekolwiek prywatne życie, przestanie mieć przyjaciół, przestanie się spotykać ze znajomymi" - skwitował.

Agata Duda krótko trzyma męża?

Jedna z zamieszczonych w książce wypowiedzi dotyczy także relacji między parą prezydencką. Rozmówca Jacka Gądka przyznał, że to rzekomo do Agaty Dudy należy ostatnie słowo w małżeństwie. "Jest silna. Męża trzyma krótko" - można przeczytać. "Lepiej najpierw było coś ustalić z Agatą, a dopiero potem z Andrzejem" - opowiadał. Jednocześnie prezydentowa zawsze staje po stronie swojego męża. "Ją to po prostu wściekało, że Andrzej jest tak źle traktowany przez swoją partię i swoich kolegów. Nigdy nie była fanką prezesa Kaczyńskiego" - czytamy.