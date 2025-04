W środę 2 kwietnia przypada 20. rocznica śmierci Jana Pawła II. Życiorys papieża jest dobrze znany większości Polaków. Powstało kilka filmów biograficznych opowiadających o jego życiu i pontyfikacie, między innymi "Karol. Człowiek, który został papieżem" oraz "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem" z Piotrem Adamczykiem w głównej roli. Niektóre fakty z życiorysu duchownego są jednak nadal mało znane. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, że papież miał siostrę.

Jan Paweł II miał siostrę. Fakt ten został ujawniony po latach

Jan Paweł II był blisko związany ze swoim bratem Edmundem, który wychowywał go wraz z ojcem. Matka Karola Wojtyły zmarła bowiem, gdy miał on zaledwie dziewięć lat. Niedługo później przyszły papież stracił także ukochanego brata. "Edmund świadomie zajmował się chorą na szkarlatynę pacjentką, wiedząc, że może się zarazić i umrzeć. Wtedy przecież nie było jeszcze antybiotyków, nie było penicyliny. Edmund musiał zdawać sobie sprawę z ryzyka" - stwierdziła cytowana przez portal dzieje.pl dr Milena Kindziuk autorka książki biograficzne na temat starszego z braci Wojtyłów. Po latach okazało się, że Jan Paweł II miał także siostrę, Olgę. Niestety nigdy nie było dane mu jej poznać. Olga zmarła jeszcze przed jego narodzinami.

Siostra Jana Pawła II zmarła, zanim się urodził. Papież wspomniał o niej w testamencie

Informacja o tym, że papież miał siostrę, została ujawniona w 1982 roku przez francuskiego dziennikarza i filozofa André Frossarda, autora książki "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II". Karol Wojtyła nigdy nie poznał Olgi, gdyż urodziła się ona cztery lata przed jego narodzinami i żyła tylko 16 godzin. Pomimo tego papież nie zapomniał wspomnieć o niej w swoim testamencie. Po jego śmierci dokument został ujawniony. "W miarze jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem)" - pisał Jan Paweł II.