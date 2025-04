Rafał Zawierucha robi karierę nie tylko w Polsce, lecz także próbował swoich sił za granicą. Niezwykle głośno było o jego udziale w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Oprócz tego pojawił się np. w "Tańcu z gwiazdami", gdzie razem z Darią Sytą dotarli do półmetka 15. edycji. Aktor co jakiś czas opowiada o swojej rodzinie. A ta jest bez wątpienia wyjątkowa. Poznajcie jego historię.

Rafał Zawierucha ma 23 rodzeństwa. Tak mówi o swoich bliskich

Nie tylko Rafał robi karierę w mediach. Dzięki udziałowi w programie "MasterChef" do show-biznesu dołączył jego brat Grzegorz. Mężczyźni mają dwie rodzone siostry. Ale dzięki temu, że ich rodzice prowadzą rodzinny dom dziecka, mają oprócz nich 19 rodzeństwa (choć jak przyznał aktor, tak naprawdę to nie wie dokładnie ile). Pomysł Anny i Edwarda Zawieruchów nie od razu spodobał się ich biologicznym dzieciom. - Mieliśmy o tyle dobrze, że dwie córki wyfrunęły, a zostali dwaj chłopcy. Grzegorz był w liceum, a najmłodszy Rafał jeszcze w gimnazjum. I to on zaczął przechodzić bunt - opuścił się w nauce. Po wezwaniu do szkoły, jego wychowawczyni powiedziała: bo wyście wzięli obce dzieci i Rafał czuje się odrzucony - opowiadała pani Anna Zawierucha w rozmowie z "Dzień dobry TVN". W innej rozmowie powiedziała, że musieli więc popracować nad relacjami. Zmienili zachowanie wobec nich, co przyniosło efekty.

Dopiero z czasem jej synowie zaczęli doceniać to, w jakiej rodzinie się wychowują. Dziś mają świetne relacje ze wszystkimi i uwielbiają spędzać razem czas. - Moja rodzina jest tak wspaniała, że prowadzi rodzinny dom dziecka. 20 lat temu przyjęliśmy dzieci do domu i od tej pory jesteśmy razem. To jest piękne. Spotykamy się bardzo często w rodzinnym domu u mamy - powiedział Grzegorz Zawierucha w programie "MasterChef". Także Rafał Zawierucha zbudował relacje z bliskimi. - U nas zawsze się coś działo. Nie był potrzebny telewizor czy gry - opowiadał w rozmowie z "halo tu polsat". Dodał też, że wszystkich z licznego rodzeństwa traktuje na równi, a ich rodzina jest niepowtarzalna. Aktor podkreślił, że wspólne spotkania dodają mu energii.

Znane rodzeństwa w polskim show-biznesie

