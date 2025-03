Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, TVN była najczęściej karaną spółką przez Macieja Świrskiego. Największą karę - 550 tys. zł nałożono za "propagowanie działań sprzecznych z prawem, poglądów i postaw sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym oraz zawierających treści nawołujące do nienawiści i treści dyskryminujące, a także brak poszanowania przekonań religijnych odbiorców". Zarzut dotyczył reportażu "Bielmo. Franciszkańska" o Janie Pawle II. To jednak nie wszystko. Za co jeszcze oberwała stacja?

TVN z kilkoma karami na koncie

Jedną z głośniejszych i według wielu osób niesłusznie nałożonych kar była ta za przekleństwa wypowiedziane przez Krzysztofa Dauszkiewicza w "Szkle kontaktowym", który po tym, jak wypowiedział się niefortunnie na temat osób transpłciowych, skwitował na wizji: "Chyba p**********m głupotę". Na stację nałożono wtedy karę w wysokości 19,5 tys. zł. Z kolei we wrześniu 2024 roku szef KRRiT nałożył 35 tys. zł kary za treści, które mogą uderzać w rozwój nieletnich w czasie chronionym na antenach TVN7 i TVN Fabuła. Uwagę Świrskiego przyciągnął również reportaż "29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza", który był ponownie wyemitowany w serwisie TVN24 Go. Według niego materiał zawierał "treści nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na religię lub przekonania i poglądy polityczne". Na stację nałożono karę w wysokości 142,8 tys. zł.

Nie tylko TVN. Co z pozostałymi telewizjami?

W zeszłym roku przewodniczący Świrski nałożył także siedem kar na Telewizję Polską. Opiewały łącznie na kwotę 82 tys. zł. "Kary dla TVP nałożono z powodu treści szkodliwych dla nieletnich, brak wymaganych udogodnień dla niepełnosprawnych, przekroczenie limitu reklam i promocję alkoholu" - czytamy na portalu wirtualnemedia.pl. Kary nie ominęły również Telewizji Polsat. Świrski wydał osiem decyzji związanych z naruszeniami - łącznie kary wyniosły 172 tys. zł. Chodziło o limit reklam, błędnie oznaczone przekazy autopromocyjne, treści niebezpieczne dla nieletnich i wulgaryzmy. Wśród spółek, które zostały ukarane, znalazły się m.in. także Canal+, Telewizja Puls i Biznes24. Świrski wydał 72 decyzje o nałożeniu kar finansowych o łącznej wysokości niemal 2,2 mln zł.