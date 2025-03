"Kogel-mogel" w reżyserii Romana Załuskiego to jeden z najbardziej kultowych polskich filmów, który zdobył serca milionów widzów. Największą sympatią cieszył się Maciej Koterski, grający rozrabiającego Piotrusia Wolańskiego, który pojawił się w dwóch pierwszych częściach komedii. Po debiucie aktorskim jednak na długi czas zniknął ze sceny i nie kontynuował kariery w branży, dlatego wielu wciąż zastanawia się, jak potoczyły się dalsze losy mężczyzny. Scenarzystka Ilona Łepkowska w końcu zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy na ten temat.

Maciej Koterski przed laty zagrał Piotrusia w "Koglu-Moglu". Co dziś robi aktor? Ilona Łepkowska ujawnia

Po latach od premiery drugiej części kultowego filmu, twórcy "Kogla-mogla" postanowili kontynuować serię, tworząc kolejne części: "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" oraz "Baby boom, czyli kogel-mogel 5". Choć widzowie mieli nadzieję, że w dorosłego Piotrusia wcieli się ten sam aktor, co wcześniej, ku ich zaskoczeniu na ekranie pojawił się Maciej Zakościelny. W związku z tym pojawiło się pytanie, co stało się z pierwotnym odtwórcą tej roli, czyli Maciejem Koterskim. Głos w tej sprawie zabrała Ilona Łepkowska, która stworzyła scenariusz do wszystkich pięciu części komedii. - Przy trzeciej części dowiadywaliśmy się, co się z nim dzieje (...). Jego losy potoczyły się tak, że nie ma nic wspólnego z aktorstwem, z mediami. Nawet nie wiem, jak on wygląda i czy by podołał tej roli. Myśleliśmy tylko o zaproszeniu go na premierę trzeciej części, ale zdaje się, że mieszka za granicą - mówiła Ilona Łepkowska w rozmowie z Jastrząb Post.

Maciej Koterski przez lata był mylony z Miśkiem Koterskim

Co ciekawe, przez lata wśród sympatyków produkcji krążyła plotka, jakoby to Misiek Koterski wcielił się w postać Piotrusia. Informacja ta jednak nie była zgodna z prawdą - synowi reżysera Marka Koterskiego nigdy nie przypadła ta rola, choć nazwisko mogło wprowadzać w błąd. Nazwisko Koterskiego nie jest natomiast przypadkowe - Maciej jest siostrzeńcem reżysera, twórcy takich filmów jak "Dzień świra" czy "Baby są jakieś inne".