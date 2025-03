Anita Werner 28 marca skończyła 47 lat. Dziennikarka związana jest ze stacją TVN24 od początku jej istnienia - czyli od 2001 roku. Kojarzona jest przez widzów przede wszystkim jako prowadząca główne wydanie "Faktów" TVN. Mimo że od dekad pracuje w mediach, to nie z dziennikarstwem wiązała swoją przyszłość. Okazuje się, że jako nastolatka próbowała sił w zupełnie innej branży.

Anita Werner chciała być... modelką! Rodzice wspierali ją w wyborach

Anita Werner wychowywała się w Łodzi. Rodzice starali się, by mogła sprawdzić się w różnych dziedzinach. "Tych zajęć było mnóstwo, a rodzice pozwolili mi posmakować wszystkiego, na co miałam ochotę, co powodowało, że miałam wybór, mogłam sprawdzać, co mnie naprawdę zainteresuje. W domu znajdowałam inspirację i motywację. Nigdy nie usłyszałam: 'Nie biegaj, bo się przewrócisz', 'Nie rób tego, bo to dla dorosłych'"- opowiadał dziennikarka w rozmowie z "Women's Health".

Lata temu Werner myślała o karierze w modelingu. Jako nastolatka próbowała swoich sił w branży i cały czas mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziców. "Chcieli zawsze poznać i zaakceptować osoby, które zawodowo zbliżały się do mnie w tym nastoletnim okresie: czy to z agencji modelek, czy z produkcji filmu. Kiedy brałam udział w konkursie dla modelek 'The Look of the Year' i miałam wyjechać na eliminacje do innego miasta, jechali ze mną" - wyjawiła Werner. "Wytłumaczyli mi, że modeling to nie jest zajęcie na całe życie, że powinnam to traktować jako przygodę" - dodała. Niestety, mama dziennikarki zmarła na raka piersi. Mimo szybkiej reakcji lekarzy, miała przerzuty do mózgu, kości i wątroby. "Może dzięki historii mojej mamy, kilka kobiet pójdzie do lekarza i uratuje swoje zdrowie" - mówiła w "Uwadze" Werner.

Anita Werner zagrała w filmie Władysława Pasikowskiego. Niedługo później zakończyła karierę aktorską

Modeling nie był jedynym pomysłem dziennikarki w młodości. Gdy miała 17 lat wystąpiła w filmie Władysława Pasikowskiego - zagrała główną rolę żeńską w "Słodko gorzki". To nie była jednorazowa przygodą z branżą filmową. Mogliśmy jeszcze zobaczyć Werner w "Dziejach mistrza Twardowskiego" oraz produkcji "To my". Ostatni raz dziennikarka pojawiła się w serialu "Zostać miss", a następnie w wieku 23 lat zakończyła karierę aktorską.

