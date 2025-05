Ile lat ma Rafał Trzaskowski? Nie uwierzycie, o ile młodszy jest od niego Karol Nawrocki

18 maja Polki i Polacy ruszą do urn, by zdecydować, kto zastąpi Andrzeja Dudę, który w sierpniu przestanie być prezydentem RP. Nie może już kolejny raz ubiegać się o ten urząd, więc do gry włączyli się nowi kandydaci, w tym Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Każdy z polityków ruszył w Polskę, by przekonać do siebie wyborców. Po debacie 12 maja wielu zastanawia się, w jakim wieku są kandydaci na prezydenta. Dajcie znać, czy ktoś was zaskoczył.

Ile lat ma Rafał Trzaskowski? W jakim wieku jest Karol Nawrocki?

Jak wiemy, osoba ubiegająca się o urząd prezydenta najpóźniej w dniu wyborów musi kończyć 35 lat. Do najpopularniejszych polityków, którzy marzą o tym, by zostać głową naszego państwa, należą: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg. Wielu zastanawia się, w jakim są wieku. Już spieszymy z odpowiedzią. Najmłodszy z tej grupy jest kandydat Konfederacji. Mentzen ma 38 lat, urodził się 20 listopada 1986 roku. Najstarszy za to jest Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w tym roku, 17 stycznia, skończył 53 lata. Jego największy rywal, czyli Karol Nawrocki, urodził się 3 marca 1983 roku, a więc ma 42 lata. O rok starsza od kandydata PiS jest kandydatka Lewicy. Magdalena Biejat urodziny obchodziła 11 stycznia. A pozostali? Adrian Zandberg z Partii Razem ma 45 lat (ur. 4 grudnia 1979 roku), a Szymon Hołownia 48. Marszałek Sejmu i polityk Polska 2050 urodził się 3 września 1976 roku.

Ile lat ma Andrzej Duda?

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Ma więc 52 lata. Po tym, jak w sierpniu przestanie pełnić funkcję głowy państwa, przejdzie na prezydencką emeryturę. Jak wyznał w jednym z wywiadów, na rękę będzie dostawać co miesiąc ok. 11 tys. złotych. - Nie są to, powiedzmy, bardzo wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić przez te lata sprawowania prezydentury i na to, że pobiera to świadczenie w tej chwili trzech ludzi w Polsce - powiedział w rozmowie z Kanałem Zero.