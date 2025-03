Doda szykuje się do premiery filmu dokumentalnego, w którym zostanie pokazane jej życie prywatne oraz droga na szczyt. Wokalistka mocno angażuje się w projekt, o który upomniał się Amazon. Już od jakiegoś czasu głośno jest o tym, kto pojawi się w przedsięwzięciu. Wiemy, że na pewno nie zobaczymy pierwszego męża Doroty Rabczewskiej. Radosław Majdan odmówił, a po jego słowach wybuchła afera. Okazuje się, że dobór gości to niejedyny problem. Artystka nie ukrywa, że trudno było jej znaleźć reżysera, który będzie się idealnie nadawał do tego projektu.

REKLAMA

Zobacz wideo Auć! Mogło zaboleć

Doda zwolniła kilku reżyserów. Ponoć wreszcie znalazła idealną osobę

Pierwsze doniesienia o tym, że Rabczewska pożegnała kilku reżyserów, pojawiły się już w lutym. W rozmowie ze Światem Gwiazd opowiedziała, co się stało. "Zwolniłam pięciu pozostałych reżyserów, a trzech samych uciekło, gdyż bało się konsekwencji. Nie mają jaj, nie mają odwagi, ze wszystkimi chcą dobrze żyć, a to się nie da" - mówiła w rozmowie z portalem. Po czym dodała: "Nie da się być w szpagacie emocjonalnym, nie można być neutralnym, jeśli się ma kręgosłup moralny". W tej samej rozmowie tłumaczyła, jakiej osoby szuka. "Bardzo zależało mi na reżyserce, która była obiektywna i będzie miała w******e na show-biznes, bo nikt jej nie będzie miał, co dać, albo jak przekupić. Będzie po prostu mogła sprawiedliwie na to spojrzeć" - tłumaczyła wokalistka. Jak donosi ten sam portal, jej poszukiwania miały zakończyć się szczęśliwie.

Świat Gwiazd dowiedział się od jednego z pracowników produkcji, o kogo ma chodzić. "Amazon powierzył reżyserię dokumentu o Dodzie pani Elizie Kubarskiej. To ceniona i doświadczona reżyserka dokumentalna. Znana jest choćby z dokumentu 'Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa', za który dostała nagrodę Orła. Jest pasjonatką swojej pracy i gór, o których dotychczas nakręciła mnóstwo dokumentów. Sama jest alpinistką" - czytamy w artykule. Na tę informację miała zareagować sama Doda. Informator portalu zapewnia, że "jest zachwycona" zwłaszcza tym, że "reżyserią serialu o niej nie jest celebrytka, a profesjonalistka, ceniona w branży". "Doda uwielbia pracę z takimi kompetentnymi ludźmi" - podkreślił informator Świata Gwiazd.

Doda chce zakończyć karierę. Dlaczego planuje emeryturę?

Film o Dodzie, który według zapowiedzi pojawi się na Amazonie jeszcze w tym roku, ma być czymś ikonicznym, czymś, co po sobie zostawi. Od jakiegoś czasu wokalistka głośno mówi o tym, że planuje zakończyć karierę i już zaczęła działania wygaszające działalność artystyczną. Czym zamierza się zająć? Chciałaby skupić się na życiu prywatnym. - Niedługo kończę 41 lat. Powoli wygaszam swoją działalność artystyczną, estradową - żeby pożyć. (...) Trochę mi tego prostego, pięknego życia uciekło. Sama oczywiście dostałam wiele sukcesów, nagród, wspaniałych fanów, też wiele straciłam - powiedziała w grudniu 2024 roku. Żałujcie, że Doda planuje zakończyć karierę? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.