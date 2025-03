Liroy promuje film dokumentalny o swoim życiu i karierze. "Don't f**k with Liroy" można obecnie oglądać na ekranach kin w całej Polsce. Film zaczyna się od mocnego wątku dorastania Piotra Marca w domu z ojcem alkoholikiem. W najnowszym wywiadzie raper i były poseł wrócił wspomnieniami do trudnego okresu dzieciństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha odpowiedział na zaczepkę Stuhra. Pozamiatał!

Liroy o ojcu alkoholiku: Ta choroba rozlewa się na wszystkich bliskich tej osoby

Liroy nie ukrywa, że od kiedy pamięta, nie dogadywał się ze swoim ojcem. Mężczyzna zmagał się z chorobą alkoholową. W rozmowie z Wirtualną Polską raper stwierdził, że to miało wpływ na wszystkie aspekty życia. - To jest straszna blokada. Wszyscy ci, którzy mają w domu alkoholików w domu... To jest tak, jakbyś żył z kimś chorym, kimś, kto ma poważne problemy. I ta choroba się rozlewa na wszystkich bliskich tej osoby, której dotyczy ta choroba alkoholowa. To jest zawsze inwazyjne dla rodziny. To, że ojciec czy matka się upijają "na śmiesznie" i w domu jest teoretycznie śmiesznie - to jest trochę śmiech przez łzy. To jest na pewno trudne dla wszystkich w rodzinie - a najtrudniejsze dla dzieci, które mają wyjść do życia i mieć jakieś wzorce. Kiedy wychowujesz się w takim środowisku jak ja, masz na sobie to piętno ojca alkoholika i bierzesz na klatę wszystko ze swoim starym włącznie. Bierzesz na klatę jego cały bagaż. Nieważne co w życiu robisz, co reprezentujesz - jesteś synem tego Andrzeja alkoholika - powiedział Liroy.

Traumatyczne wspomnienia Liroya. Spał z nożem pod poduszką

Podczas wywiadu Liroy wyznał, że mieszkając z ojcem alkoholikiem, bał się o swoje życie. Do tego stopnia, że spał z nożem pod poduszką. Ten czas był dla niego wielką traumą. - Przez długi okres miałem typowe PTSD. Do dwudziestego któregoś roku życia budziłem się nawet, jak ktoś stał pod drzwiami mojego mieszkania. Wstawałem od razu na równe nogi nawet kiedy znajomi mnie sprawdzali i się nie ruszali pod drzwiami. Dlaczego tak było? Ojciec powiedział, że skoro nie może zabić mnie podczas dnia, to zabije mnie podczas snu, tak mi się odgrażał. Spałem więc z dużym nożem, zresztą takim, który mi sam zrobił. To spowodowało u mnie traumę do dwudziestego któregoś roku życia. To było trudne szczególnie w tych momentach, jak się gdzieś przemieszczałem i byłem w podróży i za każdym razem, gdy ktoś przechodził. To były trudne, nieprzespane noce. Co chwila się budzisz, bo wydaje ci się, że coś się wydarzy zaraz - dodał raper.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.