Co łączy Marcina Hakiela i Paulinę Smaszcz? Nie da się ukryć, że dużo osób zna odpowiedź na to pytanie. Są to byli małżonkowie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Jak wiadomo, prezenterzy telewizyjni są parą. Ostatnio Paulina Smaszcz pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. Wypowiedziała się na temat m.in. Dominiki Serowskiej, ukochanej tancerza. Co powiedziała?

Paulina Smaszcz mówi o Marcinie Hakielu. Jej słowa urzekły Dominikę Serowską

Trwa nowa edycja "You Can Dance". Ostatnio na widowni nie brakowało znanych gwiazd. Jak można było podejrzeć, obok siebie usadzono Marcina Hakiela i Paulinę Smaszcz, którzy gorąco komentowali popisy uczestników. Nie sposób nie zauważyć, że oboje dobrze się znają i za sobą przepadają. Smaszcz opowiedziała o ich relacji. - Oczywiście piszemy do siebie, natomiast pierwsze wyjście było i pokazali nas wczoraj, ale zrobiliśmy to też, żeby pokazać, że wszystko już za nami. Marcin ma świetne życie, przepiękną kobietę obok, cudownego synka, który dopiero się urodził. A moja życie dopiero się zaczyna - wyznała Smaszcz. Dominika Serowska nie kryła radości po jej wypowiedzi. Udostępniła ją na InstaStories, dodając emotikony serduszek.

Dominika Serowska też wypowiadała się o Paulinie Smaszcz. Co powiedziała?

Jakiś czas temu Dominika Serowska w rozmowie z reporterką Plotka wyznała, że ogląda program "Królowa przetrwania". Okazało się, że ukochana Marcina Hakiela jest fanką show, w którym występują znane polskie gwiazdy. - No ja oglądam, Marcin niekoniecznie (...). Ale ja oglądam i uwielbiam. Uważam, że jest super (...). Oglądam, jak mam czas i jestem na bieżąco z każdym odcinkiem, także tak - wyznała w rozmowie. Dominika Serowska została zapytana, jak ocenia udział Pauliny Smaszcz i Agnieszki Kaczorowskiej. Nie gryzła się w język. Pierwszą z kobiet podsumowała bardzo pozytywnie. - Jeśli chodzi o panią Paulinę, bardzo spoko odbiór - podreśliła Serowska. ZOBACZ TEŻ: Romeo to kopia taty? Ukochana Hakiela rozpływa się nad synem na nowym nagraniu