Nie wszyscy wiedzą, że Marieta Żukowska jest ogromną miłośniczką Włoch. Kadry z tego kraju znajdują się na jej profilu w mediach społecznościowych, gdzie regularnie kontaktuje się z fanami. Ostatnio w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że to właśnie w tym kraju postanowiła kupić nieruchomość. Nie omieszkała wspomnieć o cenach.

Marieta Żukowska ma dom we Włoszech. Wspomniała o pieniądzach

Marieta Żukowska poruszyła temat cen za granicą. Nawiązała do Macieja Dowbora, który ma dom w Hiszpanii i jest zachwycony cenami. Okazało się, że aktorka ma zaskakujące podejście do wysokości wydawanych kwot. - Nie skupiam się na cenach. Lubię bardzo Maćka, jest naprawdę spoko gościem, ale nie skupiam się na cenach i jakoś nie jest to dla mnie najważniejsza sprawa w życiu. Ja też wiele nie potrzebuję. (...) Staram się po prostu żyć, cieszyć się, a jeżeli mnie na coś stać, to po prostu jestem wdzięczna losowi, że podarował mi taką możliwość - wyznała.

Gwiazda nie zamierza jednak przeprowadzać się na stałe za granicę. Mimo że ma dom we Włoszech, to Warszawa pozostaje jej domem. Podróże między dwoma krajami jej nie przeszkadzają. - Myślałam wiele razy o tym, ale kocham Warszawę, kocham tu pracować i myślę, że to jest dla mnie takie idealne połączenie, że jeżdżę tam sobie, mam tam dom i wracam tu i żyję w Warszawie - opowiadała Żukowska.

Marieta Żukowska kupiła dom we Włoszech. Dlaczego akurat tam?

Marieta Żukowska wytłumaczyła również, dlaczego wybrała akurat ten kraj. Okazało się, że przez długi czas była zakochana we Włoszech. Żaden inny kraj tak jej nie urzekł. - Miałam 16 lat i zwariowałam. Zobaczyłam włoskie dziewczyny, włoskich chłopaków, ten ich luz, ich radosne podejście do życia. Myślę, że to była taka pierwsza miłość. (...) Bardzo kocham ten kraj. (...) Włochy dają mi radość, słońce, jedzenie. Ja się tam po prostu wyluzowuję na maksa - wyznała aktorka. ZOBACZ TEŻ: Żukowska żyła wśród zakonnic. "Ciągły wyścig z samym sobą i stres"