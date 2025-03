Bartosz Opania to dziś jeden z najbardziej cenionych aktorów. Co ciekawe, rodzice od samego początku odradzali mu wybranie właśnie tej drogi zawodowej. W jednym z wywiadów aktor wspomniał, że ojciec ostrzegał go przed aktorstwem, twierdząc, ze to niewdzięczne zajęcie i zawód, który pochłania człowieka do reszty. Absorbujący na tyle, że nie ma się czasu dla własnej rodziny. Mimo przestróg Mariana Opani Bartosz postanowił pójść w ślady swojego ojca. Zanim dostał się na studia aktorskie miał za sobą dość burzliwe życie szkolne, a także przełomowe wydarzenie w życiu osobistym. Aktor bardzo młodo został ojcem.

Bartosz Opania ma za sobą burzliwą młodość. Aktor został wyrzucony ze szkoły

Bartosz Opania w liceum miał spore problemy z nauką. Aktor zmagał się z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią i był leworęczny. Przyswajanie obowiązkowego materiału nie szło mu łatwo i w kulminacyjnym momencie nagromadzonych zaległości został wyrzucony ze szkoły. W jednym z wywiadów wspominał, że jego mama przeżywała przez niego trudne chwile.

Wylała morze łez, kiedy dowiedziała się, że nie poradziłem sobie w szkole

- podkreślił. Aktor powtarzał klasę, a potem zmobilizował się i poprawił wyniki w nauce, aby podejść do matury. Był to niezbędny warunek do tego, aby mógł podjąć wymarzone studia.

Bartosz Opania został ojcem, mając 19 lat. Dopiero potem poznał miłość życia

Młodzieńcza beztroska dotyczyła także relacji aktora z kobietami. Bartosz Opania miał powodzenie wśród kobiet. Miał zaledwie 19 lat, kiedy dowiedział się, że zostanie ojcem. Z mamą swojego pierwszego dziecka rozstał się jeszcze zanim chłopiec przyszedł na świat, ale od początku uczestniczył w jego wychowaniu. Dziś z dumą opowiada o tym, jak Filip kontynuuje rodzinną tradycję i także zdecydował się podążać drogą swojego dziadka i ojca. Bartosz Opania tuż po studiach zdecydował się jednak na stabilizację.

Wierzę w to, że w tłumie mogą spotkać się dwie osoby i nie wiedząc nic o sobie, zakochać się. Dzięki Bogu coś takiego zdarzyło się w moim życiu

- wspomniał w rozmowie z "Dobrym tygodniem". W 1997 roku poślubił swoją ukochaną Agnieszkę, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek. Para doczekała się trójki dzieci, Jakuba, Maksymiliana i Julii.