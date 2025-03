Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w 2023 roku kupili dom. Od tego czasu regularnie pokazują fanom kolejne etapu wykańczania 230-metrowej willi. W mediach społecznościowych pojawiają się coraz to nowsze zdjęcia wnętrz. Dzięki temu fani mogą zobaczyć, jak mieszkają ich idole. Tym razem przyszła kolej na łazienkę obok ich sypialni.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa oprowadziła po nowym mieszkaniu w kamienicy. Wnętrza zachwycają

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz wykończyli kolejne pomieszczenie w domu. Pokazali fanom łazienkę

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zaprezentowali fanom łazienkę, która znajduje się obok sypialni. "Nasza prywatna, przy sypialniana łazienka. Na naszym kanale YouTube właśnie pojawił się nowy odcinek z House Tour, w którym pokazujemy wam to piękne i magiczne pomieszczenie" - napisali pod zdjęciami. Łazienka jest w minimalistycznym stylu, utrzymana w odcieniach beżu i bieli. Uwagę zwraca przestronna wanna. Ciekawym dodatkiem są podświetlane szafki. Dąbrowski i Przybysz postanowili urozmaicić pomieszczenie czarnymi elementami, takimi jak kontakty, lampy czy uchwyty. Całość prezentuje się niezwykle elegancko i schludnie. Fani nie kryli zachwytu. "Wow. Łazienka chyba przebiła wszystko", "Najpiękniejsza, jaką widziałam! Naprawdę!" - czytamy w komentarzach. Jak oceniacie?

Dzieci Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego mają w ogródku domek. Posypały się słowa krytyki

Jakiś czas temu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali domek w ogrodzie, w którym bawią się ich córki. Nie każdy był jednak zachwycony. Jedna z obserwatorek stwierdziła też, że dzieci wolą mieć plac zabaw. "Mnie zawsze zastanawia, co robić w takim domku. Nie lepiej zrobić plac zabaw, na którym faktycznie dzieci mogą się wyszaleć? Zapewne to kwestia tego, że plac zabaw nie pasuje do otoczenia" - napisała internautka pod postem na Instagramie. Sylwia Przybysz nie owijała w bawełnę. Od razu odpowiedziała. "Mamy plac zabaw 100 metrów od naszego domu. Nasze dzieci uwielbiają bawić się w dom, tworzą historie, odgrywają scenki. Taki domek będzie dla nich idealnym miejscem do takich zabaw" - napisała. Internauci zauważyli też, że domek jest wyposażony w zjeżdżalnię i huśtawki. Zdjęcie znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Przybysz i Dąbrowski postawili na minimalizm. Tak wygląda ich dom. Widok z okien zapiera dech