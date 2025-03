Katarzyna Cichopek ceni sobie kontakt z fanami. Gwiazdę "M jak miłość" tylko na Instagramie śledzi ponad 602 tysiące użytkowników. To właśnie tam aktorka publikuje zabawne nagrania, na których często towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Jednak najnowsze wideo gwiazdy nieoczekiwanie wzbudziło sporo kontrowersji.

REKLAMA

Zobacz wideo Mucha o przyjaźni z Cichopek. Zauważyła, że promienieje

Katarzyna Cichopek wywołała skrajne emocje swoim porankiem. Wszystko przez makijaż

Katarzyna Cichopek 17 marca postanowiła podzielić się na Instagramie swoim porankiem, nagrywając krótkie wideo, w którym z trudem wstaje z łóżka. W filmiku pokazała, jak wielokrotnie włącza w telefonie tryb drzemki, zanim ostatecznie uda jej się wstać o 8:10. Dodanemu wideo towarzyszył opis. "Klasyczny poniedziałek… I przed podróżą… I przed "Halo, tu Polsat"... I w sumie wtorek, i środa, i czwartek też. Też tak macie?" - zapytała gwiazda. Choć miało być zabawnie, internauci zwrócili uwagę na coś zupełnie innego - idealny makijaż aktorki. W komentarzach szybko pojawiły się ironiczne uwagi. "Śpisz w makijażu?", "Dobrze, że makijaż już wleciał", "No i co ty pokazujesz?", "Na szczęście makijaż już zrobiony, więc trochę czasu zaoszczędzone", "W makijażu?" - pisali fani. Nie zabrakło także mniej złośliwych wpisów od osób, które identyfikują się z aktorką. "Tak właśnie to u mnie wygląda", "Identycznie robię", "Mam tak samo" - możemy przeczytać w pozostawionych komentarzach.

Katarzyna Cichopek pokazała, jak sprząta z Maciejem Kurzajewskim. Wyszło zabawnie?

To nie pierwszy raz, kiedy aktywność Katarzyny Cichopek w sieci wywołuje skrajne reakcje. Na nagraniu, które aktorka udostępniła 15 marca, widzimy ją wraz z Maciejem Kurzajewskim. Zakochani na wideo wesoło oddają się sprzątaniu. W pewnym momencie, gdy dochodzi do otwarcia zmywarki, możemy usłyszeć głośne skrzypienie. Początkowo wydaje się, że to odgłos drzwiczek, ale po chwili aktorka odkrywa, że to… ich kolana. "Ale, że to tak od tańca?" - podpisała filmik, dodając wesołe emoji. Nagranie podzieliło internautów. Część fanów była zachwycona dystansem i poczuciem humoru pary, pisząc: "Świetna rolka. Oj wyszło to wam", "Jesteście cudowni z mega dystansem do siebie i pozytywną energią", "Skąd ja to znam", "Dobre". Inni jednak nie podzielili tego entuzjazmu: "Dramat. Z oka mają z 40 lat, a zachowują się... Szkoda słów. Infantylne", "To chyba miało być śmieszne", "Nie ma już co nagrywać. Nic w tym śmiesznego" - pisali.

.