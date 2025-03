Aleksander Milwiw-Baron pochodzi z bardzo utalentowanej rodziny. Ojcem muzyka jest znany saksofonista jazzowy i kompozytor - Piotr Baron. Gitarzysta ma także znaną babcię - aktorkę Marlenę Milwiw, którą widzowie mogli zobaczyć m.in. w "Świecie według Kiepskich" oraz "Pierwszej miłości". Również rodzeństwo Barona działa w branży artystycznej. Jego brat Adam komponuje i produkuje muzykę do spektakli teatralnych. Od 2010 roku współtworzył zespół Pink Freud, z którym koncertował po całym świecie. Na koncie ma również współprace z Darią Zawiałow, Krzysztofem Zalewskim oraz Wojciechem Mazolewskim. Od 2015 roku Adam Milwiw-Baron uczy w założonej przez siebie Szkole Muzyki Nowoczesnej. A co wiadomo o jego siostrze?

REKLAMA

Zobacz wideo Baron spotkał się z babcią. To znana aktorka

Maria Milwiw-Baron ma ogromny talent. Czemu nie zgłosiła się do "The Voice of Poland"?

Siostra Barona urodziła się w 2003 roku i obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Młoda artystka wielokrotnie pojawiała się na scenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, gdzie dawała koncerty jazzowe. W jednej z rozmów gitarzysta został zapytany o potencjalny udział Marii w muzycznym show Telewizji Polskiej. Baron przyznał, że nie jest to możliwe, z uwagi na jego zaangażowanie w program. "Trochę ciężko to na zdrowy rozsądek i uprzejmość względem innych rozegrać, ale jestem pewny, że Marysia, która jest równie piękna jak zdolna, poradzi sobie i bez 'Voice'a', bo jest to wybitny talent" - podsumował. Siostra Barona raczej nie udziela się publicznie. Relacjonuje natomiast swoje życie na Instagramie. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Siostra Aleksandra Barona Otwórz galerię

Aleksander Baron opowiedział o relacji z rodzeństwem. Tak dogadują się naprawdę

Juror "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" w rozmowie z serwisem Jastrząb Post ujawnił, jakie ma relacje z rodzeństwem. "Doskonałe, w końcu to moje rodzeństwo. Ja dbam o to, żeby moje relacje rodzinne były takie, jakie być powinny. Jestem bardzo dumny z mojego brata Adama i tak samo dumny jestem z mojej siostry Marysi i już nie mogę się doczekać, kiedy świat o nich usłyszy" - wyznał Aleksander Baron.