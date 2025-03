Małgorzata Trzaskowska tworzy małżeństwo z Rafałem Trzaskowskim od 2002 roku. Para wspólnie wychowuje dwójkę dzieci, a obecnie także razem prowadzi kampanię wyborczą. Choć to Trzaskowski stara się o stanowisko prezydenta, jego żona wspiera go z całych sił i również na własną rękę spotyka się z wyborcami. By przybliżyć rodakom swój wizerunek, Małgorzata Trzaskowska pojawiła się 8 marca w wydaniu "halo tu polsat" i wraz z kamerami zaprosiła do swojego rodzinnego domu prowadzącą Agnieszkę Hyży.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski zszokował na konferencji prasowej! "Dzieje się historia"

Małgorzata Trzaskowska pokazała swój rodzinny dom. Mało kto wie, że ma siostrę bliźniaczkę

Żona kandydata na prezydenta pochodzi z Rybnika i tam też udała się wraz z ekipą Polsatu. Trzaskowska przedstawiła telewidzom m.in. swojego ojca, który chętnie opowiedział o różnych historiach z przeszłości Małgorzaty. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat związany z rodzeństwem 47-latki i faktu, że oprócz starszego brata ma ona także siostrę bliźniczkę. - Wówczas nie było urządzeń USG, żeby dokładnie prześwietlić, co za płód, jak i czy chłopiec, czy dziewczynka. Tylko były takie słuchaweczki - wyjawił ojciec Trzaskowskiej. Informacja, że urodziły mu się bliźniaczki, była dużą niespodzianką.

- Dzwoni położna i mówi: wie pan, mam dla pana niespodziankę. Ja sobie myślałem, co za niespodzianka. Dwie dziewczynki się urodziły. Ja siadłem z wrażenia. I teraz wyobraźcie sobie. Ja mam jedną wyprawkę. Ja mam jeden wózek i mam dwoje dzieci, które muszę odebrać ze szpitala z małżonką - opowiedział dalej mężczyzna. Trzaskowska dodała także, że zawsze trzymała się z siostrą i wspólnie w dzieciństwie podziwiały przede wszystkim swojego o pięć lat starszego brata.

Małgorzata Trzaskowska otwarcie mówi o swojej przeszłości. Niedawno apelowała do Polek

Możliwa przyszła pierwsza dama nie boi się poruszać ciężkich dla niej tematów na forum publicznym. Gdy 8 marca spotkała się z mieszkankami rodzinnego Rybnika, także zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące jej zdrowia. - Ostatnie pięć lat było dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi - ujawniła Trzaskowska. Żona kandydata na prezydenta zaapelowała przy tym do wszystkich Polek, by pamiętały o regularnym badaniu się, gdyż wiele z nich nie wie, że często jest to kwestia życia i śmierci.

Jak widać, Małgorzata Trzaskowska prężnie rozwija medialny wizerunek. Ma bowiem spore szanse na zostanie kolejną pierwszą damą. Nie da się ukryć, że kandydat KO cały czas prowadzi w sondażach prezydenckich i ma największą szansę na wejście do drugiej tury wyborów. A to znacząco przybliży go do objęcia funkcji głowy państwa.