W 2001 roku premierę miał film "Cześć Tereska", który zyskał spore uznanie. Zdobył aż pięć Orłów. Reżyser Robert Gliński zdecydował się na zaangażowanie do produkcji Aleksandry Gietner, która wówczas była w otwockim poprawczaku. Wydawało się, że dzięki filmowi odtwórczyni tytułowej Tereski będzie mieć otwartą drogę do kariery. Jak się okazało, życie nie było jednak takie proste.

Aleksandra Gietner była gwiazdą "Cześć Tereska". Zrezygnowała z kariery dla chłopaka

Aleksandra Gietner miała za sobą wiele trudnych doświadczeń, toteż jej wcielenie się w Teresę, dorastającą na blokowisku, nadawało roli autentyczności. Zobaczyliśmy ją u boku Zbigniewa Zamachowskiego oraz Krzysztofa Kiersznowskiego. Gietner została dostrzeżona i dostała nagrodę Young Artist Award dla najlepszej aktorki zagranicznej na festiwalu filmowym w Hollywood. Tuż po premierze "Cześć Tereska" przed nastolatką stała wielka kariera. Gietner nie skorzystała jednak z okazji i nie zdecydowała się na rozwijanie w branży. Mogła wyjechać do Los Angeles. Postanowiła jednak wyjechać do Pabianic za chłopakiem. Kilka lat temu wyjawiła w jednym z wywiadów, że żałuje, iż nie wyleciała do Stanów Zjednoczonych.

Aleksandra Gietner powróciła do "starych nawyków". Próbowała swoich sił na castingu

Mimo że Gietner zarobiła spore pieniądze, a także miała szansę na międzynarodową karierę, odtwórczyni roli Tereski powróciła do dawnych nawyków. W 2004 roku za udział w napadzie z użyciem niebezpiecznego narzędzia została skazana na dwa lata i cztery miesiące pozbawienia wolności, a w lipcu 2006 roku skazano ją na trzy miesiące w zawieszeniu na trzy lata za posiadanie amfetaminy. Choć w 2008 roku wyszła za mąż i doczekała się dwójki dzieci, ponownie dopuściła się przestępstwa. Trafiła do więzienia za włamania i kradzieże. Przez to jej córką zajęła się prababcia. Syna jej odebrano.

Aleksandra Gietner postanowiła znów spróbować swoich sił w branży, z której przed laty zrezygnowała. Jak się okazało, wybrała się na casting do filmu "Miasto 44". Mimo że dostrzeżono jej talent, podobno pojawiła się na planie zdjęciowym pod wpływem alkoholu, co przekreśliło dalszą współpracę. Obecnie kobieta nie jest aktywna na Instagramie, ale możemy ją znaleźć na Facebooku, gdzie publikuje zdjęcia dzieci oraz partnera. Na co dzień cały czas mieszka w Pabianicach.

