"W pustyni i w puszczy" to powieść autorstwa Henryka Sienkiewicza. W 1973 roku powstała jej ekranizacja w reżyserii Władysława Ślesickiego. Główne role, Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison, otrzymali Tomasz Mędrzak i Monika Rosca. Filmowy Staś miał 19 lat, gdy pojawił się na planie. Z pewnością nie spodziewał się, że rola, oprócz dużej popularności, zagwarantuje mu również prawdziwą miłość.

Tomasz Mędrzak po latach wspominał casting do filmu "W pustyni i w puszczy". To mama zgłosiła jego oraz brata. "Nasza mama Stefania pracowała w sądzie dla nieletnich w Łodzi, tak, jak żona drugiego reżysera. Dowiedziała się, że ekipa szuka chłopca, który miałby zagrać Stasia. Mama zaniosła fotografię moją i brata. I tak znaleźliśmy się na zdjęciach próbnych" - zdradził Jan Mędrzak, brat Tomasza, w wywiadzie z "Dziennikiem Łódzkim". Ostatecznie to Tomasz zachwycił bardziej swoim talentem i został Stasiem Tarkowskim. Na planie filmowym Mędrzak poznał córkę kolegi reżysera, Marię. Zakochał się niemal od razu. W 1977 para się zaręczyła. Po ślubie na świat przyszła ich córka, Marta. Aktor ceni sobie jednak prywatność i nie porusza tematu małżeństwa w wywiadach.

Co słychać u Stasia z "W pustyni i w puszczy"? Tomasz Mędrzak zakochał się w teatrze

Tomasz Mędrzak nie pojawił się już w żadnej dużej produkcji. Zagrał jednak w jednym z odcinków serialu TVP "Na dobre i na złe". Aktor w 1979 roku dołączył do Teatru Ochoty. 17 lat później został jego dyrektorem naczelnym i artystycznym. Pełnił tę funkcję przez dziesięć lat. - Całe moje życie zawodowe było związane właśnie z tym teatrem. Tam realizowałem swoją wizję teatru, teatru, który powinien dla jego twórców być misją. Ten teatr był dla mnie dziełem życia - mówił Mędrzak "Dziennikowi". Aktor założył następnie Teatr Tm, w którym działa do dziś. Obecnie gwiazdor "W pustyni i w puszczy" ma 70 lat. ZOBACZ TEŻ: Miał 15 lat, gdy zagrał w "W pustyni i w puszczy". Nie tak wyobrażał sobie przyszłość po roli Stasia